DIGITALIZARE Un nou laborator IT la Homorodu de Mijloc deschide elevilor drumul spre competențe digitale

15 laptopuri și un spațiu modern de învățare oferă șanse reale copiilor din comunitate

La Școala Gimnazială Homorodu de Mijloc, un nou laborator IT a devenit realitate, oferind elevilor acces direct la instrumente digitale esențiale pentru educație și dezvoltare. Dotat cu 15 laptopuri, spațiul creează contexte concrete de învățare, explorare și formare a competențelor digitale – abilități tot mai necesare într-o lume profund conectată. Laboratorul nu înseamnă doar echipamente moderne, ci oportunități reale pentru copiii care, până acum, aveau acces limitat la tehnologie.

Educația digitală începe cu acces

Noul laborator IT este conceput ca un spațiu deschis pentru o educație adaptată cerințelor actuale. Aici, elevii pot descoperi tehnologia nu doar ca simplu instrument, ci ca poartă către cunoaștere, creativitate și șanse egale.

Proiectul a fost realizat cu sprijinul partenerilor BCR, Analog Devices și Go4Fun Romania, cărora organizatorii le-au transmis mulțumiri pentru implicare și încredere. Contribuția acestora ajută la reducerea decalajului digital dintre mediul urban și cel rural și la construirea unor perspective reale pentru copiii din comunitate.

Un proiect care poate continua

Inițiatorii demersului invită comunitatea să se alăture acestui proiect care poate schimba destine, prin:

donații de echipamente IT;

donații financiare;

implicare prin voluntariat;

susținerea inițiativei prin distribuirea mesajului mai departe.

Fiecare gest contează atunci când este vorba despre accesul copiilor la educație digitală și șanse egale la un viitor mai bun.