DOLIU. Drum lin spre stele, Ghiță Blidar! Odihnă veșnică!

Județul Satu Mare este în doliu după trecerea la cele veșnice a cunoscutului interpret de muzică populară Ghiță Blidar, un adevărat rapsod al Țării Codrului, care a dus cântecul codrenesc pe scenele din întreaga regiune și dincolo de hotarele ei.

După o lungă și grea suferință, glasul care a mângâiat generații întregi s-a stins, lăsând în urmă o tăcere apăsătoare și un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut și i-au iubit cântecele.

Ghiță Blidar nu a fost doar un interpret. A fost un păstrător de tradiții, un om care a știut să îmbrace dorul, bucuria și truda satului în vers și melodie. Cântecele sale au purtat în ele parfumul codrilor, simplitatea și demnitatea oamenilor locului. Pe scenă era lumină și energie – în afara ei, un om cald, pozitiv, mereu cu zâmbetul pe buze și o vorbă bună pentru fiecare.

Voioșia lui molipsitoare și dragostea sinceră pentru folclor au făcut din el un simbol al muzicii codrenești. A cântat la nunți, la sărbători, la festivaluri, aducând oamenii împreună și reamintindu-le cine sunt și de unde vin. Pentru mulți tineri artiști a fost model și încurajare, iar pentru public – o prezență așteptată și iubită.

Astăzi, scena rămâne mai săracă, iar Codrul parcă mai tăcut. Însă moștenirea lăsată de Ghiță Blidar va dăinui prin înregistrările sale, prin amintirile celor care l-au aplaudat și prin fiecare cântec codrenesc ce va răsuna de acum înainte.

Redacțiile Gazeta de Nord Vest și Nord Vest TV transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate, prietenilor și tuturor celor care i-au fost aproape.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i așeze sufletul în ceata drepților.