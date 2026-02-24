DOLIU. Un ultim omagiu adus lui interpretului Ghiță Blidar. Când și unde vor avea loc priveghiul și înmormântarea

Cunoscutul interpret de muzică populară Ghiță Blidar a trecut în eternitate, lăsând în urmă un repertoriu apreciat de iubitorii de folclor și amintiri de neuitat. Familia, prietenii și admiratorii sunt așteptați să-i aducă un ultim omagiu în zilele următoare.

Priveghiul

Priveghiul va avea loc astăzi, de la ora 18:00, la Cimitirul din Balta Blondă, oferind celor apropiați posibilitatea de a-și lua rămas bun și de a-și exprima respectul față de activitatea artistică a interpretului.

Înmormântarea

Înmormântarea este programată pentru miercuri, 25 februarie, de la ora 13:00, în același cimitir. Comunitatea locală este invitată să participe la ceremonia funerară, respectând tradițiile și simbolurile asociate culturii populare românești.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!