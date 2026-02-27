DSVSA Satu Mare: 92 de controale în sectorul alimentar și amenzi de 11.200 lei pentru nereguli constatate

Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu-Mare au realizat, în perioada menționată, 92 acțiuni de control. Verificările au vizat : unități de abatorizare, unități de procesare carne și lapte, unități de catering, hipermarketuri, supermarketuri, piețe agroalimentare, unități alimentație publică, cantine, baruri, laboratoare de cofetărie, chioșcuri școlare, magazine alimentare și de legume fructe, unități pentru fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice, precum şi unități pentru depozitarea alimentelor, seminţelor, legumelor şi fructelor.

În lunile ianuarie și februarie 2026, din dispoziția conducerii ANSVSA, inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor din cadrul D.S.V.S.A. Satu Mare, desfășoară controale tematice la nivel județean în sectoare ale produselor alimentare de origine nonanimală. Acțiunile vizează, etapizat, unități pentru fabricarea pâinii și a produselor de panificație, patiserii, cofetării, supermarketuri și hipermarketuri, precum și unități de alimentație publică înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor.

Controalele efectuate în unități, sunt realizate de către inspectorii de specialitate din domeniile siguranței alimentare, a produselor de origine animală și non animală cu respectarea strictă, a legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și a normelor stabilite de Autoritate Națională Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, respectarea cerințelor specifice programului HACCP, cu respectarea și realizarea Programului de Autocontrol în unitățile de producție și procesare produse alimentare de origine animală și non animală.

Controalele s-au concentrat pe prevenirea riscurilor pentru sănătatea consumatorilor și consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancțiunile au fost aplicate doar în cazul în care deficiențele constatate nu au fost corectate în termenul acordat sau când au existat riscuri semnificative pentru siguranța alimentelor.

Și în această lună, D.S.V.S.A. Satu Mare, continuă seria de acțiuni tematice de controale oficiale, în toate unitățile de abatorizare, procesare, depozitare și comercializare carne, lapte, alte produse alimentare de origine animală și non animală din județ. Scopul acestor acțiuni este de a preveni și evita apariția toxiinfecțiilor alimentare și a fraudelor alimentare.

Vânzarea în mediul online a prăjiturilor, cozonacilor sau a oricăror produse alimentare de către persoane neînregistrate este o activitate ilegală.

În urma controalelor efectuate, în această săptămână au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale, din care 2 amenzi contravenționale, în valoare totală de 11.200 lei, din care – 10.000 lei -1 fast food din localitatea Livada și 1.200 lei – 1 restaurant din localitatea Satu Mare – pentru, nerespectarea normelor stabilite de Autoritatea Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentară privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și de valorificare a produselor alimentare precum și a instalațiilor, utilajelor și a ustensilelor de lucru folosite.

Pentru sesizări, reclamații în domeniul sanitar veterinar și al siguranței alimentare, vă rugăm să apelați CALL CENTER la numărul de telefon 0800826787 sau 0261715956.