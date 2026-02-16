Elevii de la Liceul Teologic Romano-Catolic „Hám János”, experiență Erasmus+ în Spania

Elevii și profesorii de la Liceul Teologic Romano-Catolic Hám János au participat, în perioada 9–13 februarie, la cea de-a cincea mobilitate din cadrul proiectului CREATE, derulat prin programul Erasmus+. Activitățile s-au desfășurat în Spania, la liceul partener IES Bernat Guinovart, din localitatea Algemesí, provincia Valencia.

Programul întâlnirii a inclus ateliere de lucru, prezentări tematice, activități cu accent ecologic și vizite culturale menite să familiarizeze participanții cu specificul regiunii. După deschiderea oficială, elevii români au avut ocazia să descopere modul de organizare al școlii gazdă și să participe la activitățile educative desfășurate în cadrul acesteia.

Printre momentele culturale s-a numărat spectacolul tradițional Muixeranga, simbol al provinciei Valencia, precum și vizita la muzeul etnografic din Algemesí, unde elevii au aflat detalii despre sărbătoarea „Festa de la Mare de Déu de la Salut”, inclusă în patrimoniul UNESCO.

Potrivit sursei Portalsm, experiența a continuat cu explorarea centrului istoric al Valenciei și o activitate de tip „vânătoare de comori”, organizată special pentru elevi. De asemenea, tinerii au vizitat complexul Orașul Artelor și Științelor, unde au descoperit expoziții dedicate biodiversității mediteraneene și științei moderne. La Muzeul de Științe, expoziția despre dinozauri a oferit informații despre schimbările climatice și impactul acestora asupra evoluției vieții pe Terra. Componenta ecologică a mobilității a fost completată de vizita la laguna Albufera, unde elevii au descoperit valorile naturale și tradițiile gastronomice ale zonei.

Un punct central al mobilității a fost prezentarea a 18 planuri de afaceri cu profil ecologic, elaborate anterior de elevii implicați în proiect. Ideile au fost apreciate pentru creativitate și spirit inovator, participanții primind diplome în cadrul unei festivități organizate în aplauzele celor prezenți.

Întrucât mobilitatea a coincis cu perioada carnavalului, despărțirea a avut loc într-o atmosferă festivă, elevii promițându-și că se vor revedea la următoarea etapă a proiectului, care va avea loc în Italia.