EVENIMENT Ladies Creative Day revine la Satu Mare: o celebrare a feminității prin artă și creativitate

Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu” invită doamnele și domnișoarele la un atelier special de pictură, dedicat Zilei Internaționale a Femeii

Ziua Internațională a Femeii va fi celebrată la Satu Mare printr-un eveniment devenit deja tradiție. Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu” organizează și în acest an Ladies Creative Day, o după-amiază dedicată creativității, eleganței și frumuseții feminine.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 7 martie, de la ora 16:00, la Casa Meșteșugarilor, iar participarea este gratuită, pe bază de înscriere prealabilă.

„Woman in the Universe” – feminitatea în centrul creației

Tema ediției din acest an, „Woman in the Universe”, pune în lumină identitatea feminină, rolul și strălucirea femeii. Participantele vor avea ocazia să își realizeze propria pictură, folosind culorile și formele ca mijloace de exprimare artistică.

Evenimentul se adresează doamnelor și domnișoarelor cu vârsta de peste 18 ani, dornice să creeze și să se bucure de o experiență artistică aparte, într-un cadru relaxant și inspirațional.

Atelier coordonat de artistul Aurel Popp

Atelierul de pictură experimentală va fi coordonat de artistul Aurel Popp din Carei, care, prin stilul său distinct, va ghida participantele pas cu pas în realizarea propriului tablou. Sub îndrumare profesională, fiecare participantă va descoperi o formă de relaxare creativă și o nouă modalitate de exprimare personală.

Înscrieri și participare

Participarea este gratuită, însă locurile sunt limitate la 100 de participante. Înscrierile se deschid vineri, 27 februarie, la ora 10:00.

Organizatorii invită toate doamnele și domnișoarele să celebreze împreună feminitatea și primăvara într-un cadru artistic special, unde inspirația și creativitatea vor transforma o simplă după-amiază într-o experiență memorabilă.