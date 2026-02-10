EVENIMENT. Singles Night de Valentine’s Day la Street Pub

De Valentine’s Day, Street Pub propune un concept diferit pentru seara de 14 februarie: Singles Night, un eveniment dedicat celor care vor să socializeze, să danseze și să cunoască oameni noi într-o atmosferă relaxată.

Organizatorii anunță o seară deschisă atât persoanelor singure, cât și cuplurilor, cu accent pe interacțiune naturală, muzică bună și surprize pregătite pe parcursul nopții. Evenimentul își propune să ofere un cadru informal, în care participanții pot lega conexiuni fără presiune și fără a urma tiparele clasice ale Zilei Îndrăgostiților.

Petrecerea are loc vineri, 14 februarie, iar rezervările sunt recomandate din timp.

📞 RSVP: 0778 701 907