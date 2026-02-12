Evenimente rutiere cercetate de polițiștii sătmăreni

La data de 11 februarie a.c., în jurul orei 17:00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiul Satu Mare au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Ion Vidu din municipiul Satu Mare.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au constatat faptul că o femeie de 61 de ani, din municipiul Satu Mare, în timp ce conducea un autoturism pe strada Ion Vidu, dinspre bulevardul Independenței către strada Păuleștiului, ar fi acroșat o tânără de 18 de ani, din aceeași localitate, care ar fi traversat drumul public prin loc nepermis.

Ulterior, tânăra a fost proiectată într-un autoturism ce se afla oprit la culoarea roșie a semaforului electric de pe strada Ion Vidu, condus de către un bărbat, de 41 de ani, din municipiul Satu Mare. În urma accidentului rutier, tânăra a suferit vătămari corporale, fiind transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

***

La data de 11 februarie a.c., în jurul orei 16:50, polițiştii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Carei au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier, în intersecția străzilor Cimitirului și Libertății, din localitatea Pișcolt.

Din primele verificări, polițiştii au constatat faptul că un bărbat de 48 de ani, din municipiul Satu Mare, în timp ce conducea o autoutilitară pe strada Cimitirului, ar fi pătruns în intersecție fără a acorda prioritate unui autoturism condus de un tânăr de 19 ani, din localitatea Pișcolt, intrând în coliziune cu acesta.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a tânărului, acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.