EXCELENȚĂ Cinci nominalizări UNITER pentru Trupa Harag György a Teatrului de Nord Satu Mare

„SOPRO – Șoapte în întuneric” și „Maestrul și Margareta” duc scena sătmăreană în elita teatrului românesc

Vești remarcabile pentru cultura sătmăreană: Trupa Harag György a Teatrul de Nord Satu Mare a obținut nu mai puțin de cinci nominalizări la prestigioasele Premiile UNITER, considerate cele mai importante distincții din teatrul românesc. Confirmarea valorii artistice vine prin două producții puternice, care au impresionat juriul de specialitate și au propulsat scena din Satu Mare în prim-planul vieții teatrale naționale.

„SOPRO – Șoapte în întuneric”, patru șanse la trofeu

Spectacolul „SOPRO – Șoapte în întuneric” se remarcă prin patru nominalizări importante: pentru cea mai bună interpretare, cea mai bună regie, cea mai bună actriță în rol secundar și cel mai bun actor în rol secundar.

La categoria „cea mai bună actriță în rol secundar” a fost nominalizată Blanka Moldován, iar la categoria „cel mai bun actor în rol secundar” – Zsolt Csongor Nagy.

Nominalizările confirmă forța artistică a producției, dar și coerența unei echipe care a construit un spectacol intens, profund și memorabil.

„Maestrul și Margareta”, recunoscut pentru impact vizual

Cea de-a doua producție remarcată este „Maestrul și Margareta”, nominalizată la categoria „cele mai bune efecte vizuale”. Distincția subliniază complexitatea montării și forța expresivă a componentelor scenografice și tehnice, care au transformat spectacolul într-o experiență vizuală aparte.

Gala, la București

Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul Galei Premiile UNITER, programată în 25 mai 2026 la Teatrul Odeon din București.

Pentru Trupa Harag György, aceste nominalizări reprezintă nu doar o recunoaștere profesională, ci și o validare a muncii constante și a nivelului artistic ridicat pe care îl oferă publicului sătmărean și nu numai.

Satu Mare urcă, din nou, pe scena mare a teatrului românesc. Iar aplauzele, de această dată, se aud la nivel național.