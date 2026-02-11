Expoziția „Careiul prin ochii Gabrielei” – un eveniment de succes la Castelul Károlyi

Sala de expoziții a Castelului Károlyi a găzduit, în 26 ianuarie 2026, vernisajul expoziției de fotografie semnate de Gabriela Negrea, un eveniment care s-a bucurat de un real succes în rândul publicului careian.

Intitulată „Careiul prin ochii Gabrielei – Bucurați-vă de viață!”, expoziția a adus în prim-plan o perspectivă sensibilă și personală asupra orașului Carei, surprins prin imagini pline de emoție, lumină și detalii atent alese. Lucrările prezentate au evidențiat frumusețea cotidianului și au transmis un mesaj optimist, invitând vizitatorii să redescopere orașul și bucuria momentelor simple.

Evenimentul a fost moderat de Bogdan Georgescu, iar atmosfera a fost completată de momente muzicale susținute de Szűcs József, Maya Scentieri și Lucian Malinetescu, contribuind la crearea unui cadru elegant și cald.

Publicul prezent la vernisaj a apreciat atât calitatea artistică a fotografiilor, cât și mesajul transmis de autoare, expoziția transformându-se într-o adevărată celebrare a sensibilității și a pasiunii pentru frumos.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 26 ianuarie – 11 februarie 2026, la Castelul Károlyi, oferind în continuare iubitorilor de artă ocazia de a descoperi „Careiul prin ochii Gabrielei”.