Florin Manole, ministrul Muncii, afirmă că pensiile vor fi indexate de la 1 ianuarie 2027 și susține că există suficienți bani la bugetul de stat pentru majorările anunțate recent.

Indexarea pensiilor ar urma să se facă cu 12%, iar Newsweek.ro a făcut o simulare pentru ca fiecare pensionar să poată ști cu ce sumă îi va crește pensia la 1 ianuarie 2027.

La o pensie de 1.281 de lei, vei primi o creștere de 165 lei. Pensia la 1 ianuarie 2027 va fi de 1.446 lei.

La o pensie de 1.500 de lei, vei primi o creștere de 180 lei. Pensia va fi de 1.580 lei.

La o pensie de 2.000 de lei, vei primi o creștere de 240 lei. Pensia va fi de 2.240 lei.

La o pensie de 3.000 de lei, vei primi o creștere de 360 lei. Pensia va fi de 3.360 lei.

La o pensie de 4.000 de lei, vei primi o creștere de 480 lei. Pensia va fi de 4.480 lei.

La o pensie de 5.000 de lei, vei primi o creștere de 600 lei. Pensia la 1 ianuarie 2027 va fi de 5.600 lei.

La o pensie de 6.000 de lei, vei primi o creștere de 720 lei. Pensia la 1 ianuarie 2027 va fi de 6.720 lei.

Florin Manole a confirmat că, începând cu 1 ianuarie 2027, se va elimina CASS pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei. Astfel, pensionarii cu pensii peste această sumă vor beneficia atât de indexare, cât și de suma economisită prin eliminarea contribuției la sănătate.