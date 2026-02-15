FOLCLOR Nicolae Mureșan lansează prima ediție a Festivalului-Concurs Național „Trecui aseară prin codru”

18 martie 2026 – dată de referință pentru cultura tradițională din județul Satu Mare

Îndrăgitul interpret de muzică populară din Satu Mare, Nicolae Mureșan, anunță organizarea primei ediții a Festivalului-Concurs Național de Folclor „Trecui aseară prin codru”, un eveniment care își propune să așeze județul Satu Mare pe harta marilor manifestări culturale dedicate tradiției autentice românești. Evenimentul va avea loc în data de 18 martie 2026, în Sala Mare a Casa de Cultură a Sindicatelor Satu Mare, spațiu emblematic pentru viața artistică a municipiului.

Un nou reper cultural pentru Satu Mare

Prin această inițiativă, Nicolae Mureșan își propune să ofere tinerilor interpreți și iubitorilor de folclor o scenă profesionistă pe care să își pună în valoare talentul, contribuind în același timp la promovarea cântecului popular autentic.

„Sunt bucuros să vă anunț că, începând de anul acesta, așezăm Județul Satu Mare pe harta culturală, prin organizarea primei ediții a Festivalului-Concurs Național de Folclor «Trecui aseară prin codru»”, a transmis artistul, subliniind importanța acestui demers pentru identitatea culturală a zonei.

Festivalul este organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu” Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare și al Primăriei Municipiului Satu Mare, în parteneriat cu Asociația „Trecui aseară prin codru”.

Un demers dedicat patrimoniului cultural românesc

Potrivit regulamentului oficial, evenimentul răspunde necesității de conservare, valorificare și promovare a patrimoniului cultural imaterial românesc, având caracter național și adresându-se tinerilor soliști vocali de muzică populară din întreaga țară.

Festivalul pornește de la moștenirea artistică a lui Nicolae Mureșan și de la cântecul emblematic „Trecui aseară prin codru”, considerat un reper al melosului codrenesc. Inițiativa urmărește să transforme acest simbol într-un punct de plecare pentru un demers cultural de anvergură națională.

Invitație la preselecție și promovarea tinerelor talente

Organizatorii invită toți cei care doresc să participe la acest festival de ținută națională să se înscrie la preselecție, respectând regulamentul și condițiile stabilite.

Evenimentul va avea structură de concurs, urmat de spectacol și gală de premiere, oferind un cadru competitiv dedicat descoperirii și promovării tinerilor interpreți. Regulamentul pune accent pe interpretarea autentică, respectarea stilului zonal, a repertoriului tradițional și a costumului popular specific fiecărei regiuni etnofolclorice.

„Vă invităm, cu mare drag, la preselecție, pe toți cei care doriți să participați la acest festival de mare ținută. Vă așteptăm cu drag!”, este mesajul transmis de Nicolae Mureșan tuturor iubitorilor de folclor.

Satu Mare, pe harta marilor festivaluri de folclor

Prin această inițiativă, județul Satu Mare își consolidează poziția pe harta culturală a României, oferind o nouă platformă de afirmare pentru tinerii artiști și un eveniment de referință pentru publicul iubitor de muzică populară.

Prima ediție a Festivalului-Concurs Național „Trecui aseară prin codru” se anunță a fi nu doar o competiție artistică, ci și o celebrare a identității culturale românești, într-un cadru organizat la standarde profesioniste și cu susținerea autorităților locale și județene.