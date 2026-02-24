FOTO. ACCIDENT GRAV în județ. Patru victime din care trei minori. Adolescentă de 16 ani, încarcerată și resuscitată

Pompierii au intervenit prompt pentru extragerea unei adolescente încarcerate, iar victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale

Un accident rutier grav a avut loc astăzi între localitățile Corod și Culciu Mic, implicând două autoturisme și rezultând în patru victime, dintre care trei minori. Intervenția rapidă a echipajelor de la Detașamentul de Pompieri Satu Mare a fost decisivă pentru salvarea unei adolescente încarcerate.

Intervenția pompierilor

La sosirea echipajelor, o minoră de aproximativ 16 ani era prinsă între fiarele contorsionate ale autoturismului. Pompierii au acționat de urgență pentru extracția victimei, reușind să o scoată în stare de conștiență. Aceasta a fost predată echipajului de terapie intensivă mobilă solicitat la locul incidentului.

Victime și transport medical

Pe lângă adolescenta încarcerată, alți doi minori au fost transportați la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate. Autoritățile competente continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale accidentului.

Caz în atenția autorităților

Accidentul rămâne în atenția poliției și a altor instituții abilitate, pentru cercetări suplimentare, urmând ca rezultatele anchetei să clarifice cauzele și responsabilitățile în producerea evenimentului.