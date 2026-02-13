FOTO. INTERVENȚIE DE URGENȚĂ Accident rutier pe strada Aurel Vlaicu din municipiul Satu Mare

Autoturism electric implicat, pompierii au intervenit pentru prevenirea unui posibil incendiu



Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs pe strada Aurel Vlaicu din municipiul Satu Mare. Unul dintre autovehicule este electric, existând inițial pericol de incendiu.

Mobilizare rapidă a pompierilor

La fața locului au intervenit de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare.

Pericol înlăturat

Din fericire, nu s-a produs niciun incendiu la autoturismul electric. Pompierii au asigurat zona, au întrerupt circuitul de înaltă tensiune al vehiculului și au acționat pentru eliberarea carosabilului.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.