FRONTIERĂ Sistemul EES ajunge la Halmeu: control mai rapid și mai sigur la frontieră

Începând cu 2 martie 2026, cetățenii statelor terțe vor beneficia de înregistrare electronică la Punctul de Trecere a Frontierei Feroviar Halmeu, conform noilor reglementări europene.

România face un pas important în modernizarea gestionării frontierelor externe ale Uniunii Europene. Începând cu data de 2 martie 2026, Sistemul Entry/Exit (EES) va fi implementat și la Punctul de Trecere a Frontierei Feroviar Halmeu, continuând extinderea etapizată începută pe 12 octombrie 2025. Sistemul promite un control mai rapid, eficient și sigur pentru cetățenii statelor terțe și pentru autorități.

Ce este sistemul EES?

EES este un sistem electronic modern care înregistrează data și locul de intrare și de ieșire ale persoanelor din state terțe admise pentru șederi de scurtă durată (maximum 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile). Sistemul colectează date alfanumerice și biometrice — imagine facială și patru amprente digitale — și calculează automat durata șederii autorizate.

Obiectivele principale ale EES:

Modernizarea gestionării frontierelor și aplicarea unitară a procedurilor de control;

Eficientizarea controalelor și reducerea timpului de procesare la frontieră;

Combaterea fraudelor de identitate prin date biometrice;

Creșterea securității în cadrul UE și sprijinirea combaterii terorismului și criminalității organizate.

Cine este vizat de EES?

Sistemul se aplică cetățenilor statelor terțe, inclusiv cetățenilor Republicii Moldova, admiși pentru șederi pe termen scurt, precum și membrilor de familie ai cetățenilor UE care nu dețin permis de ședere.

Excepții de la prelevarea amprentelor:

Copiii sub 12 ani;

Persoanele pentru care prelevarea amprentelor este fizic imposibilă.

Nu intră sub incidența EES:

Cetățenii statelor terțe cu permis de ședere sau viză de lungă durată UE;

Membrii de familie ai cetățenilor UE care dețin permis de ședere.

Cum se desfășoară controlul la frontieră

La prima intrare după implementarea EES, vor fi colectate datele biometrice pentru fiecare persoană, creând un dosar individual. La intrările ulterioare, verificarea va fi automată pe baza datelor deja înregistrate, ceea ce va reduce semnificativ timpul de procesare.

Accesul va fi permis doar dacă sunt îndeplinite condițiile legale, iar în caz contrar, refuzul va fi înregistrat și comunicat persoanei în cauză.

Protecția datelor personale

Datele colectate sunt stocate pentru 3 ani, sau 5 ani în cazul refuzului intrării ori depășirii duratei legale de ședere, conform legislației europene privind protecția datelor. Persoanele vizate au dreptul de acces, rectificare și ștergere a datelor, conform cadrului legal.

Recomandări pentru călători

Pentru a evita întârzierile la trecerea frontierei, persoanele exceptate de la implementarea EES sunt rugate să prezinte documentele justificative încă de la control. Mai multe informații sunt disponibile pe platforma oficială UE dedicată EES: travel-europe.europa.eu/ees_en.