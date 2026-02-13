ÎMBRĂȚIȘARE Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, partener în proiectul național „Puterea îmbrățișării în Terapie”

Secția Neonatologie contribuie la elaborarea protocoalelor clinice pentru implementarea metodei „cangur” în maternități din întreaga țară



Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, prin colectivul Secției Neonatologie (Nivel II), se alătură proiectului național „Puterea îmbrățișării în Terapie”, o inițiativă dedicată îmbunătățirii îngrijirii nou-născuților prematur sau cu risc medical major. Programul este derulat împreună cu Asociația Română pentru Nou-născuții Îndelung Spitalizați – ARNIS și urmărește standardizarea la nivel național a metodei de îngrijire tip cangur.

Două protocoale clinice pentru îngrijirea prematurilor

Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea a două protocoale clinice naționale pentru implementarea metodei de îngrijire de tip cangur — intervenție bazată pe contactul direct piele-pe-piele dintre nou-născut și părinte.

Inițiativa este realizată în parteneriat cu:

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu – Secția Neonatologie (Nivel III)

Spitalul Județean de Urgență Satu Mare – Secția Neonatologie (Nivel II)

Protocoalele vor fi adaptate nivelurilor de competență ale maternităților:

un protocol destinat maternităților de Nivel III, pentru îngrijirea nou-născuților de la 24 de săptămâni de gestație;

un protocol destinat maternităților de Nivel II, pentru nou-născuții de la 32 de săptămâni de gestație.

Specialiștii în neonatologie din cele două unități partenere contribuie activ la elaborarea acestor documente esențiale pentru extinderea și uniformizarea aplicării metodei la nivel național, în timp ce ARNIS asigură cadrul tehnic, platforma de lucru și coordonarea activităților.

Sprijin pentru 900 de nou-născuți și 600 de părinți

În primul an de implementare, proiectul va sprijini direct 900 de nou-născuți prematur sau cu risc medical major și 600 de părinți din 12 spitale din întreaga țară.

Demersul reprezintă un pas important în consolidarea practicilor moderne de îngrijire neonatală și în susținerea familiilor aflate în situații medicale dificile.

Beneficii dovedite științific

Metoda de îngrijire tip cangur este recunoscută la nivel internațional pentru multiplele sale beneficii:

reducerea mortalității infantile și neonatale;

stabilizarea funcțiilor vitale ale nou-născutului;

diminuarea stresului și a durerii;

facilitarea alăptării;

îmbunătățirea dezvoltării neuromotorii pe termen lung.

„Îmbrățișarea mamei funcționează ca un tratament”

Dr. Roxana Varga, medic neonatolog și șef al Secției Neonatologie (Nivel II) din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, subliniază importanța acestei terapii:

„Atingerea poate avea o putere profund vindecătoare sau, dimpotrivă, poate deveni o sursă de stres. Îmbrățișarea mamei este însă acea atingere care, pentru nou-născutul internat în Terapie Intensivă Neonatală, funcționează ca un adevărat tratament – atât pentru copilul vulnerabil, cât și pentru familia aflată sub o presiune emoțională majoră.”

Prin implicarea în acest proiect național, Spitalul Județean de Urgență Satu Mare își consolidează rolul în dezvoltarea practicilor moderne de îngrijire neonatală și în promovarea unei medicine centrate pe familie.