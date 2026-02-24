IMPLICARE. Solidaritate în fața cancerului: comunitatea din Satu Mare susține pacientele oncologice

Nutriția, văzută ca aliat esențial în terapia oncologică, într-un dialog deschis cu Drd. Camelia Caragescu

Luni, 23 februarie, la Casa Verde din Satu Mare a avut loc o nouă întâlnire a grupului de sprijin pentru paciente oncologice, organizată de Asociația Gabrielle – filiala Satu Mare. Evenimentul a oferit un cadru sigur de dialog, susținere și informare pentru femeile care trec prin experiența dificilă a diagnosticului oncologic venite din partea Drd. Camelia Caragescu, specialist în nutriție clinică, doctorand în Nutriție Oncologică.

Întâlnirea face parte din seria „Gabrielle Talks”, inițiativă menită să creeze un spațiu bazat pe empatie, solidaritate și schimb de experiență, unde participantele pot primi atât sprijin emoțional, cât și informații medicale avizate.

Nutriția, mai mult decât alimentație

Invitatul special al ediției a fost sătmăreanca drd. Camelia Caragescu, medic nutriționist și specialist în nutriție clinică, doctorand în Nutriție Oncologică care a abordat un subiect esențial: rolul nutriției în terapia oncologică.

„Am participat cu mult drag la Gabrielle Talks – Satu Mare, o întâlnire de suflet în care am vorbit despre un subiect profund și necesar: rolul nutriției în terapia oncologică. Pentru mine, nutriția nu înseamnă doar alimentație, ci sprijin, echilibru și speranță. La această întâlnire am descoperit împreună cum poate deveni alimentația un aliat real, atât fizic, cât și emoțional, în timpul și după tratament”, a declarat Camelia Caragescu.

Discuțiile au vizat recomandări practice privind alimentația în perioada tratamentului, importanța echilibrului nutrițional și impactul pe care acesta îl poate avea asupra stării generale și a recuperării.

Comunitatea, un pilon esențial în procesul de vindecare

Prin astfel de inițiative, comunitatea locală demonstrează că sprijinul acordat pacientelor oncologice nu se rezumă doar la componenta medicală, ci include și susținerea emoțională, informarea corectă și crearea unui mediu în care fiecare femeie să se simtă ascultată și înțeleasă.

Întâlnirile organizate de Asociația Gabrielle – filiala Satu Mare continuă să consolideze o rețea de solidaritate, în care speranța, informația și empatia merg mână în mână.