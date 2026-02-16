IMPLICARE Sprijin pentru elevii maghiari din Satu Mare înaintea Evaluării Naționale

Pataki Csaba: ,,În România, fără cunoașterea limbii române nu te poți realiza…”

Președintele Consiliului Județean Satu Mare a transmis un mesaj public referitor la sprijinul oferit elevilor care studiază în limba maghiară și care urmează să susțină Evaluarea Națională la limba și literatura română.

„În România, fără cunoașterea limbii române nu te poți realiza. De aceea, sub egida UDMR și a Fundația Communitas, a fost publicat un material auxiliar de pregătire pentru Evaluarea Națională la limba și literatura română, destinat elevilor care studiază în limba maghiară”, a declarat acesta.

Potrivit mesajului, lucrarea a fost elaborată în conformitate cu programa școlară în vigoare și realizată de profesori cu experiență în predarea la clase cu predare în limba maghiară, astfel încât conținutul să răspundă nevoilor reale ale elevilor.

În județul Satu Mare, 858 de elevi se află în fața Evaluării Naționale în acest an, iar fiecare dintre aceștia va primi gratuit manualul auxiliar. Inițiativa are ca scop sprijinirea elevilor în pregătirea pentru examen și creșterea șanselor de a obține rezultate cât mai bune.

La finalul mesajului, președintele Consiliului Județean le-a transmis elevilor mult succes și încredere în forțele proprii, exprimându-și speranța că rezultatele vor reflecta munca depusă de-a lungul anilor de studiu.

Foto pataki