INCONȘTIENȚĂ Cinci șoferi prinși băuți la volan în doar două zile în județul Satu Mare

Concentrații de până la 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat și un caz grav de conducere fără permis și cu autoturism neînmatriculat.

Polițiștii rutieri și cei din cadrul secțiilor de poliție rurală au depistat, în 20 și 22 februarie, cinci conducători auto care s-au urcat la volan sub influența alcoolului. În toate cazurile au fost întocmite dosare penale, cercetările fiind continuate pentru comiterea infracțiunilor rutiere constatate.

Oprit pe strada Odoreului

În 20 februarie, în jurul orei 09:30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au oprit, pe strada Odoreului, un autoturism condus de un bărbat de 49 de ani, din Negrești-Oaș.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele acestuia au fost demarate cercetări pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Depistat pe strada Constantin Brâncoveanu

În aceeași zi, în jurul orei 15:00, pe strada Constantin Brâncoveanu din municipiul Satu Mare, un bărbat de 57 de ani a fost depistat cu o alcoolemie de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și în acest caz, polițiștii continuă cercetările pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului.

Aproape 0,60 mg/l pe DN 19A

Tot în 20 februarie, în jurul orei 17:45, polițiștii Secției de Poliție Rurală Beltiug și ai Poliției Orașului Ardud au oprit, pe Drumul Național 19A, în Ardud, un autoturism condus de un bărbat de 44 de ani, din județul Cluj.

Etilotestul a indicat 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Fără permis și cu mașină neînmatriculată

Un caz grav a fost înregistrat în aceeași zi, în jurul orei 17:00, în localitatea Racșa. Polițiștii Secției de Poliție Rurală Negrești-Oaș au oprit un autoturism condus de un bărbat de 59 de ani.

Verificările au arătat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul nu este înmatriculat sau înregistrat. În plus, testarea a indicat o concentrație de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările vizează trei infracțiuni: conducere fără permis, punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat și conducerea sub influența alcoolului.

Cea mai mare alcoolemie, la Corod

În 22 februarie, în jurul orei 09:30, polițiștii Secției de Poliție Rurală Valea Vinului au oprit, în localitatea Corod, un autoturism condus de un bărbat de 54 de ani.

Aparatul etilotest a indicat cea mai mare valoare dintre cazurile înregistrate: 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat.