INVESTIȚII Primarul Kereskényi Gábor: „Satu Mare este atractiv pentru investitori”

Grupul olandez Action, prezent de astăzi în municipiu, cu peste 3.000 de magazine în 13 țări

Municipiul Satu Mare își consolidează poziția pe harta investițiilor internaționale. Grupul olandez Action, care operează peste 3.000 de magazine în 13 țări, și-a deschis porțile și în orașul de pe Someș. La evenimentul de inaugurare a fost prezent și primarul municipiului, Kereskényi Gábor, care a subliniat că prezența unui brand internațional de asemenea anvergură confirmă atractivitatea economică a orașului.

Satu Mare, mai mult decât o piață de desfacere

Edilul a transmis un mesaj clar reprezentanților companiei: municipiul trebuie privit nu doar ca o piață de consum, ci ca un partener economic.

„I-am îndemnat să privească spre Satu Mare nu doar ca pe o piață de desfacere, ci ca pe un partener prin integrarea în magazin a produselor realizate de producători locali sătmăreni”, a declarat primarul.

Prin această abordare, administrația locală urmărește stimularea economiei locale și crearea unor punți directe între marii retaileri și producătorii din zonă.

Un semnal pozitiv pentru mediul de afaceri

Deschiderea magazinului Action reprezintă nu doar extinderea unei rețele comerciale europene, ci și un semnal de încredere în potențialul economic al municipiului Satu Mare.

Autoritățile locale susțin că vor continua demersurile pentru atragerea de noi investitori, cu accent pe dezvoltare sustenabilă, locuri de muncă și integrarea produselor locale în marile lanțuri comerciale.