Ion Bledea – In Memoriam

fondatorul Gazetei de Nord Vest, scriitorul care ne-a învățat demnitatea cuvântului ar fi împlinit duminică, 15 februarie, 75 de ani

Duminică, 15 februarie 2026, s-au adunat gânduri, amintiri și emoții în fața plăcii memoriale de pe clădirea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare. Colectivul instituției, membrii Cenaclului Cronograf, jurnaliștii Gazetei de Nord Vest și reprezentanții U.Z.P.R. – Filiala Satu Mare au depus jerbe de flori în memoria celui care ar fi împlinit astăzi 75 de ani: Ion Bledea – scriitor, gazetar, mentor și fondator al acestui ziar.

Pentru noi, cei care ducem mai departe spiritul Gazetei de Nord Vest, Ion Bledea nu este doar un nume pe o placă memorială sau într-o arhivă. Este omul care a crezut în puterea cuvântului liber într-un moment în care libertatea însăși abia se năștea.

Un destin legat de Satu Mare și de presă

Născut și format la Satu Mare, Ion Bledea și-a făcut studiile liceale la actualele Colegiul „Doamna Stanca” și Colegiul „Ioan Slavici”, iar apoi a urmat studiile jurnalistice la București. În capitală a lucrat la Almanahul literar al Asociației Scriitorilor din București (1974–1975), pentru ca mai apoi să revină acasă, la Cronica sătmăreană, unde a parcurs toate treptele meseriei: de la corector, la jurnalist.

După Revoluția din 1989, în primele zile ale anului 1990, într-un moment de curaj și viziune, a pus bazele ziarului Gazeta de Nord Vest, publicație pe care a condus-o până la tragica sa dispariție, survenită în urma unui accident rutier, la 25 mai 1998, pe raza comunei Petrești.

A fost mai mult decât un director,a fost arhitectul unei redacții, un spirit care a format generații de jurnaliști, un reper într-o perioadă tulbure, când presa liberă se construia din entuziasm și credință.

Scriitorul premiat, omul unei singure cărți

În plan literar, Ion Bledea rămâne o prezență aparte. A publicat un singur volum: „Vânătoare de cai” (Editura Cartea Românească, 1977), carte distinsă cu Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din România, fiind până astăzi singurul sătmărean laureat al acestui prestigios premiu.

Încă din liceu s-a remarcat prin poezie, dar, sub influența prozei lui William Faulkner, după cum mărturisea poetul Radu Ulmeanu, s-a dedicat definitiv prozei. Despre valoarea scrierilor sale au vorbit nume importante ale criticii literare: Ion Negoițescu, Constantin Stan, Nae Antonescu, Laurențiu Ulici.

Asemenea marilor spirite literare care au rămas în istorie printr-o singură carte – Mateiu Caragiale sau Kuncz Aladár – Ion Bledea rămâne un Homo unius libri, un scriitor al esenței, al densității, al expresiei profunde. Romanul său neterminat, „Pace în Albia”, rămâne un fragment de destin literar suspendat, publicat parțial în revista Tribuna din Cluj-Napoca, în 1978.

Moștenirea care nu se stinge

Ion Bledea a plecat prea devreme, la doar 47 de ani. Astăzi, când îi rostim numele, nu o facem din obligație, ci din recunoștință. Pentru că fără Ion Bledea, istoria presei sătmărene ar fi fost mai săracă. Fără viziunea lui, poate că multe conștiințe nu s-ar fi format, multe adevăruri nu ar fi fost spuse, multe destine nu și-ar fi găsit drumul.

Trăiește în fiecare pagină tipărită, în fiecare articol scris cu responsabilitate, în fiecare jurnalist care crede că presa trebuie să fie mai întâi conștiință, abia apoi meserie.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Recunoștință veșnică, Domnule Director.