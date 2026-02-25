Șahistul Kovács Balázs, performanță remarcabilă la nivel național

Șahistul Kovács Balázs a impresionat la cea de-a 89-a ediție a Campionatul Național Individual de Șah al României, demonstrând maturitate competițională și determinare într-un turneu dominat de jucători experimentați din elita națională.

Deși a concurat într-un cadru puternic, cu adversari seniori și partide de mare intensitate strategică, Balázs a reușit un parcurs solid, confirmând progresul său constant.

🔹 Rezultate obținute:

Locul 11 la general

Locul III la categoria sub 2000 ELO 🥉

Clasarea în topul general și podiumul la categoria sa valorică reflectă atât pregătirea tehnică, cât și stăpânirea emoțională într-o competiție de anvergură.

Felicitări pentru o evoluție curajoasă și pentru reprezentarea onorantă la nivel național!