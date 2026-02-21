La mulți ani, Cătălin Filip, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, omul care a demonstrat că seriozitatea din administrație poate merge mână în mână cu pasiunea pentru comunitate!

Astăzi sărbătorim nu doar o frumoasă vârstă, ci și un parcurs profesional construit cu muncă, echilibru și respect față de oameni. De la anii petrecuți în redacțiile Gazeta de Nord Vest și Nord Vest TV, unde a învățat să asculte, să analizeze și să spună lucrurilor pe nume, până la responsabilitățile din fruntea administrației județene, Cătălin Filip a rămas același om implicat, atent și dedicat.

Îi dorim sănătate deplină, putere de muncă, inspirație în deciziile pe care le ia pentru județul Satu Mare și bucurii alături de cei dragi.

Să aibă parte de proiecte împlinite, de recunoștința comunității și de liniștea sufletească pe care o merită din plin!

La mulți ani cu realizări și satisfacții pe măsura efortului depus zi de zi!