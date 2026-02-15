LA MULȚI ANI, CRISTINA TĂMĂȘAN ILIEȘ!!!

Astăzi este un prilej de bucurie și recunoștință pentru un om implicat, dedicat și mereu aproape de comunitate.

La împlinirea unei frumoase vârste, îi transmitem cele mai sincere urări de bine doamnei viceprimar al municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș.

Fie ca această aniversare să îi aducă sănătate, putere de muncă, inspirație și împliniri pe măsura eforturilor depuse zi de zi în slujba sătmărenilor. Profesionalismul, echilibrul și determinarea cu care își desfășoară activitatea sunt repere importante pentru administrația locală și pentru întreaga comunitate.

Colectivul Gazeta de Nord Vest, echipa Nord Vest TV, precum și organizația PSD Satu Mare îi transmit un călduros și respectuos:

La mulți ani, cu sănătate, realizări și bucurii alături de cei dragi!