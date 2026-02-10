LEGISLAȚIE Activitatea prestatorului casnic, reglementată prin Legea nr. 111/2022

Tichetele de activități casnice oferă remunerație legală și acces la protecție socială

Legea nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic stabilește cadrul legal prin care persoanele fizice pot desfășura activități casnice ocazionale, în schimbul unei remunerații acordate sub formă de tichete de activități casnice. Valoarea nominală a unui tichet este de 15 lei, iar sistemul oferă prestatorilor acces la protecție socială, respectiv asigurare în sistemul public de pensii și de sănătate.

Ce este activitatea casnică

Activitatea casnică reprezintă o activitate ocazională, necalificată, desfășurată de un prestator casnic în gospodăria beneficiarului, la domiciliul prestatorului sau într-un alt loc necesar desfășurării acesteia. Activitatea nu are scop comercial și nu este realizată în beneficiul unor terți.

Cum se utilizează tichetele de activități casnice

Beneficiarii pot achiziționa tichetele de activități casnice de la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, de la furnizorul de serviciu universal sau prin Platforma electronică de evidență a desfășurării activităților casnice. Acestea sunt oferite prestatorilor în schimbul muncii prestate.

Prestatorii casnici pot preschimba tichetele în bani, din valoarea nominală fiind reținute impozitul pe venit și contribuțiile de asigurări sociale de stat. Tichetele pot fi valorificate în termen de maximum 12 luni de la primire, în numerar sau prin transfer bancar, inclusiv prin intermediul platformei electronice.

Facilități pentru angajatori

Angajatorii publici și privați pot acorda angajaților proprii tichete de activități casnice sub formă de bonusuri sau prime, oferind astfel un instrument flexibil de recompensare.

Activități care pot fi remunerate

Printre activitățile casnice ce pot fi plătite prin tichete se numără:

curățenia și igienizarea locuinței;

întreținerea spațiilor verzi;

plantarea răsadurilor;

călcatul rufelor;

prepararea hranei;

plimbarea animalelor de companie;

efectuarea cumpărăturilor;

tăierea și despicarea lemnelor pentru foc;

recoltarea fructelor și legumelor;

efectuarea igienei corporale a persoanelor dependente.

Platforma electronică ANOFM

Platforma electronică pentru gestionarea tichetelor de activități casnice este disponibilă la adresa tichete.anofm.ro și oferă:

gestionarea simplificată a tichetelor, în format fizic sau electronic;

facilitarea interacțiunii dintre beneficiari și prestatori prin secțiunea „Marketplace”;

ghiduri de utilizare dedicate prestatorilor, beneficiarilor și angajatorilor.

Prin această platformă, se asigură medierea între cererea și oferta de servicii casnice, într-un cadru legal, sigur și transparent.

Ghiduri de utilizare a platformei pentru prestatori, beneficiari și angajatori:

Prestator – https://tichete.anofm.ro/provider-guid

Beneficiar – https://tichete.anofm.ro/beneficiary-guid

Angajator – https://tichete.anofm.ro/company-guid