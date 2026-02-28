Liga a 2-a. CSM Olimpia Satu Mare – CS Tunari 1-1. Remiză amară, arbitraj modest și un punct care nu ajută pe nimeni

Ilfovenii au egalat la ultima fază , echipa noastră a terminat meciul în 10 după eliminarea lui Oanea din minutul 84

Primul meci pe teren propriu din 2026 s-a încheiat într-un mod dureros pentru CSM Olimpia Satu Mare. Într-un duel direct pentru supraviețuire, sătmărenii au condus până în ultimele secunde, au avut victoria în mână, dar au fost egalați la ultima fază, într-un final marcat de decizii ciudate de arbitraj și moment de joc greu de înțeles.

Pe o vreme ideală pentru fotbal, cu 6 grade și fără vânt, în fața a 1000 de spectator, CSM Olimpia a început curajos și a dominat clar jocul. Panos și Hofman au testat vigilența portarului Moroz, iar Mircea Donca a fost aproape de gol în minutul 35, când lovitura sa de cap din șase metri a fost respinsă salvator de sătmăreanul din poarta Tunarilor, Sebastian Moroz.

La pauză, 0-0 pe tabelă, dar 64% posesie și două șuturi pe spațiul porții pentru sătmăreni, în timp ce Tunari a practicat un joc defensiv, bazat aproape exclusiv pe mingi lungi și așteptare.

Presiunea gazdelor s-a materializat în minutul 65, când lovitura liberă executată de Panos a fost deviată nefericit de Mustacă în propria poartă: 1-0 și stadionul Olimpia a explodat.

Momentul psihologic al meciului s-a consumat însă în minutul 72: Hofman a scăpat singur cu portarul, l-a driblat, dar a trimis pe lângă poarta goală. O ratare monumentală, care avea să cântărească decisiv.

Finalul a fost tensionat, cu decizii controversate ale brigăzii conduse de Mircea Salomir. Eliminarea lui Oanea în minutul 84 a dezechilibrat partida, iar în prelungiri, la un duel în careu, Ghazouini a căzut în careul oaspeților, dar arbitrul a lăsat jocul să continue, fără penalty și fără avertisment pentru simulare, dacă aceasta a existat.

De aici, jocul a scăpat complet de sub control. Deși se arătaseră doar 4 minute de prelungire, partida a continuat până în minutul 90+6, când, după o ieșire neinspirată a lui Răilean, Adrian Bălan a marcat din câțiva metri și a stabilit un 1-1 care nu ajută pe nimeni.

Prestația arbitrului Mircea Salomir a fost una modestă, cu decizii oscilante și un final gestionat haotic. Din păcate, numele greu din arbitraj nu mai garantează demult și calitatea, dacă bunicul Mircea Salomir a fost un reper, iar tatăl său, Marian, un arbitru decent, actualul purtător al numelui pare copleșit de moștenirea dinastiei Salomir și de nivelul competiției.

Paradoxal și de neînțeles a fost entuziasmul exagerat al jucătorilor și staff-ului ilfovean la final, în condițiile în care egalul menține ambele echipe captive în subsolul clasamentului, la distanță mare de linia salvării. Cu 12 puncte, Tunari rămâne pe locul 20, iar CSM Olimpia, cu 11, pe 21 – poziții care, în acest moment, par sinonime cu retrogradarea.

Pentru sătmăreni, sentimentul de la final este unul de frustrare profundă: au avut meciul în mână, au dominat clar și au pierdut două puncte vitale. Cu doar două etape rămase din sezonul regulat, fiecare pas greșit cântărește enorm, iar șansele de a mai evita un play-out infernal și locurile ce duc înapoi în Liga a 3-a, scad dramatic.

Urmează deplasarea de la Concordia Chiajna, un nou duel de totul sau nimic, într-un final de sezon care se anunță dramatic până la ultima etapă.

Declarațiile antrenorului Alexandru Botoș:

„Orice se poate spune, dar să pierzi două puncte la ultima fază doare enorm. Din păcate, așa este fotbalul. Am venit aici știind exact ce avem de făcut, ne-am propus un plan pe ultimele 10 meciuri și voiam să câștigăm cât mai multe. Azi trebuiau să fie trei puncte”

„Am vrut să punem presiune sus, pressing avansat, să nu-i lăsăm să construiască din pase scurte. S-a văzut în multe momente că ne-am impus planul. I-am ținut în jumătatea lor, am recuperat sus. Din păcate, nu am reușit să închidem jocul.”

„Când ești în inferioritate numerică, nu poți să mai presezi ca la început. Ne-am retras pe două linii, e normal. Adversarul a venit cu mingi lungi, trebuia să câștigăm duelurile aeriene. Am ieșit pe contraatac, am urcat cu fundașii până în minutul 95. Nu pot să spun că ne-am baricadat.”

Cu mențiunea că tehnicianul celor de la CS Tunari, Dinu Todoran nu a venit la conferința de presă de după meci…

Stadion: Olimpia – ”Daniel Prodan” (Satu Mare).

Arbitru: Mircea Salomir (Cluj-Napoca – Cluj). Asistenți: Gabriel Boncz (Făgăraş – Braşov) și Roberto Ciuraru (Sfântu Gheorghe – Covasna). Rezervă: Cristian Codrea (Baia Mare – Maramureş). Observator arbitri: Mihai Florin Marcu (Oradea – Bihor). Delegat joc: Daniel Sabou (Zalău – Sălaj).

CSM Olimpia: Răilean – Ghazoini, Mat. Marin, Lumbu, Oanea (cpt.) – Panos, Donca( min 81 Raji) – Gergely ( min 81 Carpa) , Vida( min56 Văsălie) , Hofman( min 86 Copaci) – Hosu( min 56 Mbala)

Rezerve: Karacsony – Copaci, Ad. Pop, Raji Ayomide, Dor. Todoran, Mbala, Carpa, Văsălie, Vad. Calugher

Antrenor: Alexandru Botoș

CS Tunari: Moroz – Stănică, Furtuna, Den. Ispas, Vl. Tudorache( min 86 Dumitru) – Vl. Badea, Mustacă ( min 70 Bălan), L. Ion ( min 67 Moga), Estacio, Callejon ( min 70 Roșu), Cl. Dragu (cpt.)

Rezerve: Breban – Răducioiu, N. Roșu, Rz. Dumitru, Ed. Moga, Vl. Filip, Ad. Bălan, Calotă, Csampar

Antrenor: Dinu Todoran

Rezultate etapa a 19-a

Steaua București vs Slatina 2-1

Sepsi vs Reșița 5-0

Corvinul Hunedoara vs Dinamo București 2-2

Șelimbăr vs Concordia Chiajna 1-0

CSM Olimpia Satu Mare vs Tunari 1-1

Dumbrăvița vs Politehnica Iași 1-0

Câmpulung vs Afumați 0-3

Ceahlăul Piatra Neamț vs Voluntari 1-5

Bacău vs Gloria Bistrița 1-1

ASA Tg. Mureș vs Metalul Buzău – 13:00

Duminică, 1 martie

Chindia Târgoviște vs FC Bihor Oradea – 11:15 tv

CLASAMENT

1.Corvinul Hunedoara – 47

2.Sepsi – 42

3.FC Voluntari – 39

4.FC Bihor Oradea – 38

5.ASA Târgu Mureș – 33

6.Chindia Târgoviște – 33

7.Steaua București – 33

8.CSM Reșița – 32

9.Metalul Buzău – 29

10.Politehnica Iași – 28

11.Afumați – 27

12.FC Bacău – 27

13.Concordia Chiajna – 24

14.Slatina – 23

15.Dumbrăvița – 21

16.Gloria Bistrița – 20

17.Șelimbăr – 19

18.Ceahlăul Piatra Neamț – 18

19.Dinamo București – 13

20.Tunari – 12

21.CSM Olimpia Satu Mare – 11

22.Câmpulung Muscel – 10