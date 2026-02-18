MUZICĂ „Din inimă și rădăcini” – o seară live cu Claudia Șerdan și Jimi El Laco la The Bull

Folk, rock și sonorități tradiționale reinterpretate într-un concert autentic la Satu Mare

The Bull – BBQ & Smoke Pub găzduiește joi, 19 februarie, un eveniment muzical special: The Bull Night – Muzică Live, cu Claudia Șerdan și Jimi El Laco.

Un duo cu emoție și rădăcini

Claudia Șerdan, supranumită „vocea rock a folkului românesc”, impresionează prin timbrul său expresiv și versatil, care îmbină intensitatea rock-ului cu sensibilitatea folkului tradițional.

Jimi El Laco, fondator al trupei Nightlosers, aduce experiența sa în ethno blues și reinterpretarea muzicii tradiționale românești. Împreună, formează un duo cald și autentic, care combină:

compoziții proprii cu texte pline de emoție;

aranjamente muzicale ce îmbină folk, rock și influențe tradiționale;

prelucrări contemporane ale folclorului românesc.

Întoarcerea acasă și concertul de suflet

Deși artiștii colindă țara și străinătatea cu turneele lor, de fiecare dată se întorc la Satu Mare, locul rădăcinilor Claudiei Șerdan. Această mini-vacanță va fi marcată printr-un concert ce promite emoție, veselie și muzică autentică.

Program:

Open doors: 19:00

Concert: 20:00

Suport artist: 50 lei

Rezervări: 0732 407 091

Adresă: Iuliu Maniu nr. 8 (fosta Rozelor), Satu Mare, Romania

Contact suplimentar: 0741 213 213

O seară dedicată muzicii live, emoției și tradiției reinterpretate, în care publicul va simți energia și sinceritatea fiecărui acord.