NORD VEST TV Mihai Găman: „Nu putem administra împotriva oamenilor. Reforma trebuie făcută cu cap, nu din topor”

Primarul comunei Dorolț și totodată președintele interimar al Asociației Comunelor, filial Satu Mare a fost invitatul emisiunii Actualitatea sătmăreană de luni seara

Invitat în emisiunea „Actualitatea Sătmăreană” de luni 16 februarie, primarul comunei Dorolț, Mihai Găman, președinte interimar al Asociației Comunelor din România – filiala Satu Mare, a vorbit deschis despre provocările începutului de an, despre reforma administrativă, comasarea comunelor, finanțarea administrațiilor locale, dar și despre dezvoltarea Dorolțului, relația cu cetățenii și avantajele intrării României în Schengen.

„Un început de an în trombă, cu multe probleme”

Mihai Găman a recunoscut că 2026 a început extrem de intens, cu teme complicate și presiuni administrative majore.

„A fost un început de an în trombă, cu multe probleme. Ele continuă și vedem cum le vom rezolva pe viitor.”

În calitate de președinte interimar al Asociației Comunelor – filiala Satu Mare, primarul din Dorolț coordonează procesul de reorganizare internă și de revitalizare a filialei, care în prezent numără doar 35 de comune membre, dintre care aproximativ 22 cu cotizațiile la zi.

„Suntem, din păcate, în sfertul din coada clasamentului la nivel național ca organizare și implicare la nivelul Asociației. Dar județul Satu Mare nu este cu nimic mai prejos decât altele. Avem primari capabili, implicați, și putem deveni o filială puternică.”

Un moment remarcabil a fost ședința informală din 13 ianuarie, când 49 dintre cei 59 de primari din județ au fost prezenți, cu o punctualitate exemplară.

„La 11 și două minute, toți primarii erau în sală. A fost un lucru care m-a impresionat profund.”

„Primarii nu sunt vinovații de serviciu ai României”

Un punct sensibil abordat a fost stigmatizarea administrațiilor locale, într-un context național în care primarii sunt adesea prezentați drept principalii responsabili pentru dezechilibrele bugetare.

„Suntem doar 56.000 de oameni în toată administrația publică locală. O felie infimă din aparatul bugetar. Și totuși, toate relele ni se pun în cârcă.”

Primarul din Dorolț a explicat că salariile din primării sunt mici, raportate la un coeficient de calcul învechit, rămas blocat la nivelul anului 2019.

„Avem salarii între 3.100 și 4.400 lei. În privat, cu aceeași pregătire, colegii mei ar câștiga cu cel puțin 1.000 – 1.500 lei mai mult.”

Comasarea comunelor: „Reformă cu studiu de impact, nu din topor”

Un subiect extrem de actual , comasarea comunelor , a fost tratat cu realism și echilibru.

„Nu sunt împotriva reformei, dar aceasta trebuie făcută pe bază de studiu de impact, nu din topor.”

Mihai Găman a subliniat că voința cetățenilor este esențială și că referendumul local trebuie să fie decisiv.

„Nu poți lua decizii peste capul oamenilor. Dacă nu există susținere reală, comasarea riscă să creeze mai multe probleme decât să rezolve.”

În opinia sa, economiile financiare obținute nu justifică sacrificarea accesului cetățeanului la servicii publice.

„Administrația trebuie să fie cât mai aproape de cetățean. Dacă îl obligi să parcurgă zeci de kilometri pentru o problemă banală, ai eșuat.”

Dorolț , poarta de intrare în România

Primarul a vorbit cu mândrie despre dezvoltarea comunei Dorolț, localitate strategică, considerată prima poartă de intrare în România, prin județul Satu Mare, dinspre Vest.

„Prima impresie contează. Dorolțul este prima localitate pe care o vezi când intri în țară.”

După aproape 30 de ani de administrație, Mihai Găman afirmă că Dorolțul a ajuns la 100% acoperire cu infrastructură modernă: asfalt, apă, canalizare, iluminat public, trotuare.

„În lunile următoare finalizăm ultimii metri de asfalt. Vom avea 100% străzi modernizate.”

Fără taxe suplimentare pentru cetățeni

Primăria Dorolț a ales o politică fiscală moderată, fără poveri suplimentare pentru populație.

„Am menținut impozitele la nivelul minim legal. Nu avem taxe de salubrizare, de pază, de pompieri, de cimitir. Nu vrem să punem greul pe oameni.”

Decizia vine într-un context economic dificil, marcat de inflație și creșteri de prețuri.

Schengen , un mare câștig pentru Dorolț și Petea

Intrarea României în spațiul Schengen a adus beneficii majore pentru comunitate.

„Am scăpat de cozile infernale de camioane, de zgomot, de poluare și de disconfort. Comuna nu mai este tăiată în două.”

Traficul greu care bloca localitatea a dispărut aproape complet, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a calității vieții.

Sportul și tinerii , investiție strategică

Un capitol aparte l-a reprezentat investiția în sport și tineret, Dorolțul având o bază sportivă completă.

„Sportul este o investiție pe termen lung. Avem terenuri moderne, sală de sport și grupe de copii foarte bune.”

Echipa locală continuă tradiția performanței, bazându-se pe jucători formați în comună.

Un an dificil, dar cu speranță

Despre 2026, Mihai Găman spune că nu va fi anul marilor investiții, dar că prioritatea rămâne protejarea cetățeanului.

„Nu putem administra împotriva oamenilor. Nu putem guverna împotriva țării.”