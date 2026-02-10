NORD VEST TV! Pataki Csaba: „Satu Mare are nevoie de infrastructură, investiții și tineri care să creadă în viitorul acestui județ”

Invitat luni, 9 februarie, în emisiunea „Actualitatea sătmăreană”, președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a vorbit despre tradiții, investiții majore, infrastructură, sănătate, problemele administrației locale și provocările bugetare din 2026. Dialogul a început cu un subiect inedit , concursul de tăiat porci ce a avut loc sâmbătă 7 februarie la Petrești , și a continuat cu o analiză amplă a activității Consiliului Județean și a perspectivei de dezvoltare a județului.

Tradiție, comunitate și voluntariat: concursul de la Petrești

Concursul de tăiat porci organizat la Petrești, devenit deja tradiție, este mai mult decât un simplu eveniment gastronomic. Potrivit lui Pataki Csaba, acesta reprezintă un exemplu de implicare comunitară, voluntariat și păstrare a tradițiilor locale.

„Este un eveniment care adună comunitățile, creează prietenii și promovează ideea de voluntariat. Nu este un târg cu vânzare, ci un prilej de întâlnire și socializare. Vin oameni din tot județul, se cunosc, schimbă impresii, iar în timp s-au legat prietenii între comunități”, a subliniat președintele CJ.

El s-a declarat optimist privind viitorul acestui eveniment, observând o implicare tot mai mare a tinerilor, inclusiv în echipele de măcelari, semn că tradiția poate fi dusă mai departe.

2025 ,un an dificil, dar cu investiții record

Referindu-se la anul 2025, Pataki Csaba a recunoscut dificultățile administrative și financiare, însă a subliniat că, din punct de vedere al investițiilor, a fost unul dintre cei mai buni ani pentru județ.

„Poate că în spațiul public s-a vorbit mai mult despre problemele de funcționare, dar pe partea de investiții a fost un an excelent. Am finalizat proiecte mari, cu impact major asupra dezvoltării județului.”

Cea mai importantă investiție a fost modernizarea Aeroportului Internațional Satu Mare, un proiect de peste 300 de milioane de lei, care asigură funcționarea aeroportului pentru următoarele decenii.

„Nu este doar o aerogară, ci un spațiu multifuncțional: pentru transport de marfă, evenimente, expoziții, activități culturale. Trebuie să-i dăm viață și să-l integrăm în economia județului.”

Închiderea gropii de gunoi , un proiect vital pentru mediu

O altă investiție majoră finalizată este ecologizarea vechii gropi de gunoi din municipiul Satu Mare, un proiect început în urmă cu două decenii.

„Nu este foarte vizibil, dar este esențial pentru sănătatea populației și protecția mediului. Am eliminat o bombă ecologică și am pus bazele unei viitoare zone verzi.”

Drumuri, infrastructură și dezvoltare economică

Pataki Csaba a insistat asupra importanței infrastructurii ca motor al dezvoltării economice. Proiectul drumului Paulești – Borlești, care leagă județele Satu Mare și Maramureș, este considerat strategic, la fel ca și alte investiții rutiere menite să crească mobilitatea și atractivitatea zonei pentru investitori.

„Nu facem drumuri doar ca să scăpăm de gropi, ci ca să deschidem zone economice, să atragem investiții și să creăm locuri de muncă.”

În ceea ce privește criticile legate de starea unor drumuri județene, președintele CJ a explicat că fondurile sunt limitate și trebuie alocate în funcție de trafic și importanță economică.

”Se pot găsi soluții dacă s-ar vrea și pentru finanțarea corespunzătoare a întreținerii drumurilor județene. Dacă s-ar aloca doar câte 5 euro către Consiliile județene, din taxa de drum ce a ajuns la 50 de euro , am rezolva toate problemele fără a mai avea alte pretenții de la guvern!” a punctat Pataki Csaba.

Sănătatea , investiții mari și provocări permanente

Un capitol important al discuției a fost dedicat sistemului medical. Pataki Csaba a vorbit despre investițiile majore din sănătate, precum modernizarea spitalului din Negrești-Oaș și reabilitarea ambulatoriului din Tășnad, dar și despre problemele cu care se confruntă Spitalul Județean Satu Mare.

„Clădirea veche a spitalului ( nr fostului Spital municipal) are peste 110 ani și nu a fost concepută pentru activitate medicală modernă. Ea a fost transformată dintr-o clădire de școală în spital în timpul primului război mondial…Singura soluție reală este extinderea și construirea de spații noi.”

El a atras atenția asupra supraîncărcării UPU, cauzată inclusiv de modificările legislative care permit accesul gratuit chiar și persoanelor neasigurate.

Cultura, investiție strategică în dezvoltarea județului

Un capitol important al discuției a fost dedicat culturii, considerată de Pataki Csaba o componentă strategică a dezvoltării.

„Cultura nu este un moft și nici o cheltuială inutilă. Este o investiție în educație, identitate și coeziune socială. Un județ fără viață culturală este un județ care pierde oameni și perspective.”

În acest context, președintele CJ a vorbit despre modernizarea instituțiilor de cultură, sprijinirea Filarmonicii de Stat ”Dinu Lipatti” , a Muzelui județean sau a festivalurilor locale.

„Avem o diversitate etnică și culturală unică. Aceasta trebuie valorificată inteligent, prin proiecte care să pună în valoare tradițiile românești, maghiare, șvăbești și ale altor comunități. Cultura este unul dintre cele mai puternice instrumente de diplomație locală.”

Totodată, Pataki Csaba a menționat nevoia de digitalizare a patrimoniului cultural, astfel încât acesta să devină accesibil tinerilor și turiștilor, dar și integrarea obiectivelor culturale în trasee turistice tematice.

Turism, cultură și tineri , direcții strategice pentru viitor

Pataki Csaba a vorbit și despre strategia de dezvoltare a turismului de nișă, cultural și ecumenic, punând accent pe trasee tematice, digitalizare și valorificarea patrimoniului local.

„Nu avem mare sau munți înalți, dar avem tradiții, cultură, gastronomie și patrimoniu. Trebuie să le integrăm și să le promovăm inteligent.”

În același timp, președintele CJ a subliniat importanța tinerilor și a creării condițiilor pentru ca aceștia să rămână sau să se întoarcă în județ.

„Cea mai mare bogăție a județului sunt tinerii. Dacă le oferim locuri de muncă, servicii bune, educație și calitate a vieții, Satu Mare poate deveni o opțiune foarte bună pentru familiile tinere.” A precizat Pataki.

Buget, taxe și lipsa de predictibilitate

Finalul emisiunii a fost dedicat problemelor bugetare și tensiunilor generate de modificările fiscale. Pataki Csaba a criticat lipsa de predictibilitate a deciziilor guvernamentale și impactul acestora asupra administrațiilor locale.

„Consiliile județene nu au venituri proprii, dar trebuie să asigure servicii publice esențiale: drumuri, spitale, protecție socială. Fără un buget clar și stabil, investițiile sunt grav afectate.”

Înregistrarea emisiunii poate fi urmărită pe canalul de youtube al NORD VEST TV: https://youtu.be/OGmFA8lxo7Q?si=jX0QHZxINC9wIasE