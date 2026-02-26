ORDINE Peste 230 de sancțiuni aplicate de polițiștii sătmăreni într-o singură zi

Amenzi de aproape 70.000 de lei pentru abateri de la lege și încălcări ale regulilor rutiere

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, la data de 25 februarie, ample activități pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică la nivelul județului.

În urma acțiunilor derulate, au fost aplicate peste 30 de sancțiuni contravenționale pentru diverse abateri de la normele legale, valoarea acestora depășind 9.000 de lei.

Controale intense în trafic

Tot în cursul zilei de 25 februarie, polițiștii sătmăreni au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru supravegherea, fluidizarea și controlul traficului rutier.

În urma verificărilor din teren, au fost aplicate peste 200 de sancțiuni contravenționale pentru abateri la regimul rutier, cuantumul total al amenzilor depășind 60.000 de lei.

Acțiuni permanente pentru siguranța comunității

Reprezentanții IPJ Satu Mare transmit că astfel de activități vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind creșterea gradului de siguranță publică, prevenirea comportamentelor antisociale și reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere.