Parlamentul European aprobă un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

Parlamentul European a adoptat miercuri un pachet legislativ prin care pune la dispoziția Ucrainei un împrumut în valoare totală de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026–2027, în contextul războiului de agresiune al Rusiei.

Sprijinul financiar este împărțit în două componente majore: 60 de miliarde de euro vor fi alocate pentru consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei și achiziția de echipamente militare, iar 30 de miliarde de euro vor fi destinate asistenței macrofinanciare și sprijinului bugetar, prin intermediul Mecanismului UE pentru Ucraina.

Potrivit eurodeputaților, fondurile sunt menite să acopere o parte semnificativă din nevoile urgente de finanțare ale Ucrainei, într-un moment în care conflictul intră în al cincilea an. Achizițiile din domeniul apărării vor fi realizate în principal din industriile de profil din Ucraina, Uniunea Europeană și Spațiul Economic European, fiind prevăzute derogări în situații de urgență.

Acordarea împrumutului este condiționată de continuarea reformelor democratice, respectarea statului de drept și protecția drepturilor omului, inclusiv combaterea corupției și consolidarea instituțiilor democratice.

Finanțarea va fi asigurată prin împrumuturi comune ale Uniunii Europene de pe piețele de capital, garantate de bugetul pe termen lung al UE. Ucraina va rambursa principalul împrumutului după ce va primi despăgubiri de război din partea Rusiei.

Propunerile legislative au fost adoptate în procedură de urgență, cu majorități consistente în plenul Parlamentului European. Pentru a intra în vigoare, pachetul trebuie aprobat și de Consiliu, prima plată fiind estimată pentru începutul trimestrului al doilea din 2026.

Împrumutul a fost convenit politic la Consiliul European din decembrie 2025 și propus oficial de Comisia Europeană în ianuarie 2026. Deoarece nu toate statele membre au susținut inițiativa, mecanismul a fost adoptat prin procedura de cooperare consolidată, care permite unui grup de state să avanseze în lipsa unanimității.