Parlamentul European reafirmă sprijinul ferm pentru Ucraina, la patru ani de la invazia Rusiei

Într-o sesiune plenară extraordinară, eurodeputații și președintele Zelenski au subliniat necesitatea garanțiilor de securitate și a sancțiunilor dure împotriva Rusiei

Marți, în cadrul unei sesiuni plenare extraordinare a Parlamentului European, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat eurodeputaților prin conexiune video de la Kiev, marcând patru ani de la lansarea invaziei pe scară largă a Rusiei. Evenimentul a subliniat angajamentul Uniunii Europene față de securitatea, libertatea și viitorul Ucrainei în Europa.

Mesajele oficiale

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat că „atunci când suntem uniți, Ucraina și Europa sunt puternice”, reafirmând sprijinul instituției pentru țara invadată.

Volodimir Zelenski a evidențiat responsabilitatea Rusiei și a regimului din Belarus pentru conflict și a cerut:

garanții de securitate credibile pentru Ucraina;

accelerarea aderării Ucrainei la UE;

aplicarea completă a împrumutului UE de 90 de miliarde EUR;

sancțiuni dure împotriva Rusiei, inclusiv decuplarea Europei de energia rusă și restricții financiare.

El a subliniat că Rusia, prin conducerea sa și prin regimul din Belarus, reprezintă o amenințare agresivă nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga Europă.

Rezoluția Parlamentului European

În urma dezbaterii, Parlamentul European a adoptat o rezoluție fermă, în care:

condamnă războiul ilegal și nejustificat al Rusiei;

solicită retragerea imediată a trupelor rusești de pe teritoriul ucrainean;

cere eliberarea deținuților și copiilor deportați;

reafirmă că viitorul Ucrainei este în UE și sprijină integrarea rapidă pe piața unică europeană;

recomandă garanții de securitate solide, comparabile cu articolul 5 din tratatul NATO și articolul 42 alin. (7) din Tratatul UE;

solicită sancțiuni extinse împotriva instituțiilor și oficialilor ruși implicați în crime de război, precum și desemnarea Grupului Wagner ca organizație teroristă.

Priorități pentru securitate și energie

Parlamentul reafirmă necesitatea menținerii unității transatlantice, sprijinul militar și diplomatic continuu pentru Ucraina, precum și continuarea decuplării energetice a Europei de Rusia. Rezoluția include eliminarea treptată a gazului, petrolului și uraniului rusesc, precum și dezafectarea permanentă a conductelor Nord Stream, pentru a reduce resursele care finanțează agresiunea militară a Moscovei.

Solidaritate și responsabilitate europeană

Textul adoptat subliniază că niciun acord de pace sau decizie privind Ucraina nu trebuie luat fără implicarea Ucrainei și a Europei, respectând dreptul internațional și dreptul țării invadate la autoapărare. Parlamentul sprijină eforturile internaționale pentru returnarea copiilor ucraineni deportați și pentru sancționarea strictă a încălcărilor drepturilor omului și a crimelor de război.