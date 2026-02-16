Pasageră rănită într-un autobuz, la Satu Mare

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au intervenit sâmbătă, 15 februarie, în jurul orei 10:34, la un accident produs pe strada George Călinescu, din municipiul Satu Mare.

Potrivit primelor verificări efectuate la fața locului, un bărbat de 54 de ani, din localitatea Păulești, aflat la volanul unui autobuz de transport public, ar fi pus în mișcare vehiculul, moment în care o pasageră de 68 de ani, din municipiul Satu Mare, care s-ar fi aflat în picioare și nu s-ar fi asigurat corespunzător de bara de susținere, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut pe culoarul autobuzului.

În urma incidentului, femeia a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.