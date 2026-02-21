DUPĂ O VIAȚĂ ÎNCHINATĂ CÂNTECULUI OȘENESC Maria Tripon, Doamna Cântecului Oșenesc, se retrage din activitate

O VIAȚĂ ÎNCHINATĂ CÂNTECULUI OȘENESC ȘI EDUCAȚIEI PRIN ARTĂ

O carieră impresionantă, clădită pe talent, rigoare și iubire pentru tradiție

După zeci de ani dedicați scenei și formării tinerelor generații, Maria Tripon, una dintre cele mai reprezentative voci ale Țării Oașului, a pășit într-o nouă etapă a vieții: pensionarea. Nu este doar încheierea unui capitol profesional, ci momentul unei binemeritate recunoașteri pentru o viață trăită sub semnul cântecului, al dăruirii și al respectului pentru valorile autentice.

Mesajul emoționant transmis de fiul său, Cristian Enache, surprinde cel mai bine dimensiunea acestui moment:

„Sărbătorim nu doar o pensionare, ci o viață dedicată artei, copiilor și culturii. Mamă, soacră, bunică, dar înainte de toate artistă și profesor la Palatul Copiilor, ați fost pentru generații întregi un model de pasiune, disciplină și iubire pentru frumos. Astăzi vă spunem simplu: MULȚUMIM! Pentru tot ce ați fost și sunteți. Pentru pasiune. Pentru dedicare. Pentru exemplu. Să vă bucurați de această nouă etapă! Vă iubim și suntem mândri de dumneavoastră!”

Rădăcini în Țara Oașului

Născută și crescută în inima Țării Oașului, în județul Satu Mare, Maria Tripon a dus mai departe, prin glasul său, specificul inconfundabil al zonei etnofolclorice Oaș – o regiune cunoscută pentru autenticitatea portului, forța expresivă a cântecului și temperamentul aparte al interpreților.

Încă din tinerețe, a demonstrat o înclinație naturală spre muzica populară, remarcându-se printr-un stil vocal puternic, ornamentat, fidel tradiției oșenești. De-a lungul carierei, a cules, a interpretat și a promovat cântece specifice zonei, contribuind la conservarea unui patrimoniu cultural valoros.

Premii și recunoașteri importante

Talentul său nu a trecut neobservat. Maria Tripon a obținut premii la importante concursuri și festivaluri naționale de folclor, între care:

premii la Festivalul Național „Maria Tănase” de la Craiova – una dintre cele mai prestigioase competiții de muzică populară din România;

distincții la Festivalul „Strugurele de Aur” – Alba Iulia;

participări și aprecieri la Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc de la Mamaia;

numeroase trofee și diplome la festivaluri și concursuri interjudețene dedicate tinerelor talente și interpreților consacrați.

Prezența sa pe scenele din întreaga țară a consolidat statutul său de ambasador al cântecului oșenesc, iar aparițiile radio-TV au contribuit la popularizarea repertoriului său autentic.

Profesor și formator de generații

Dincolo de activitatea scenică, Maria Tripon a avut un rol esențial în educația artistică a copiilor, activând ca profesor la Palatul Copiilor Negrești Oaș.

Aici, timp de decenii, a format generații de elevi, insuflându-le dragostea pentru folclor, rigoarea interpretării și respectul pentru tradiție. Mulți dintre discipolii săi au ajuns la rândul lor laureați ai festivalurilor naționale, purtând mai departe amprenta școlii create de „Doamna Cântecului Oșenesc”.

Pentru elevii săi, nu a fost doar profesor, ci mentor, sprijin și model de demnitate artistică.

O moștenire vie

Pensionarea nu înseamnă retragere din cultură, ci începutul unei noi etape, în care experiența și înțelepciunea adunate în ani rămân un reper pentru comunitate.

Maria Tripon rămâne o emblemă a folclorului din Oaș și din județul Satu Mare, o voce care a dus mai departe identitatea unei zone și a transformat pasiunea în misiune.

Astăzi, comunitatea îi spune, la unison:

Mulțumim pentru cântec. Mulțumim pentru lecții. Mulțumim pentru exemplu.

FLORIN DURA