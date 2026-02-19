PERFORMANȚĂ Rezultate de top pentru elevii Colegiului Național „Ioan Slavici” Satu Mare

Podium în competiția de robotică și argint județean la baschet gimnazial

Colegiul Național „Ioan Slavici” confirmă încă o dată excelența în educație și performanța în competiții, atât în domeniul tehnologic, cât și în cel sportiv.

StarTech FTC RO151 – locul 2 la Valentech2 și locul 6 în regiunea Nord

Echipa StarTech FTC RO151 a obținut locul al II-lea la competiția Valentech2, desfășurată la Zalău, reușind un parcurs impresionant: 6 meciuri câștigate din 7 disputate.

Rezultatul le-a adus poziția a 6-a la nivelul Regiunii Nord, confirmând valoarea și constanța echipei în competițiile de robotică. Performanța reflectă ore de muncă, strategie și spirit de echipă.

Felicitări și mult succes mai departe în etapele următoare!

Argint județean pentru echipa de baschet – gimnaziu

În plan sportiv, echipa de fete – gimnaziu – a colegiului a obținut locul al II-lea la etapa județeană de baschet, după un parcurs remarcabil.

După câștigarea fazei municipale, primul meci din etapa județeană a adus o victorie frumoasă în fața echipei din Negrești-Oaș. În al doilea meci, disputat împotriva echipei de la Colegiul Național „Kölcsey Ferenc”, elevele au oferit un joc spectaculos, cu răsturnări de scor și multă determinare. Diferența finală? Un singur coș.

Elevele care au adus argintul

Felicitări pentru ambiție, eleganță și spirit de echipă:

Gabona Virag Daria (clasa a VIII-a)

Hail Sofia (clasa a VIII-a)

Sabău Hanna (clasa a VIII-a)

Codrean Antonia (clasa a VIII-a)

Chirila Teodora (clasa a VIII-a)

Mureșan Sofia (clasa a VII-a)

Ardelean Sofia (clasa a VII-a)

Guruiță Paula (clasa a VII-a)

Ioan Sabina (clasa a VII-a)

Sarca Ștefania (clasa a VII-a)

Savu Patricia (clasa a VII-a)

Șimoni Sofia (clasa a VII-a)

Performanța lor este rezultatul muncii constante, al perseverenței și al pasiunii pentru sport.

Colegiul Național „Ioan Slavici” demonstrează încă o dată că excelența se construiește atât în laboratorul de robotică, cât și pe terenul de sport.