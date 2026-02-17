Peste 225 de sancțiuni aplicate de polițiștii sătmăreni într-o singură zi

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, la data de 16 februarie, acțiuni pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică la nivelul întregului județ.

În cadrul activităților derulate, oamenii legii au aplicat peste 25 de sancțiuni contravenționale pentru fapte de natură antisocială, în valoare totală de peste 9.000 de lei.

De asemenea, polițiștii rutieri au acționat pentru prevenirea accidentelor și pentru supravegherea, fluidizarea și controlul traficului rutier. În urma verificărilor efectuate, au fost aplicate peste 200 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a acestora depășind 46.000 de lei.

Reprezentanții IPJ Satu Mare precizează că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, cu scopul creșterii gradului de siguranță pentru toți cetățenii județului.