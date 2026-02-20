Prefectul județului Satu Mare solicită TAROM reanalizarea deciziei privind suspendarea rutei Satu Mare – București

În data de 18 februarie 2026, prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a inițiat un demers instituțional prin care solicită Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române – TAROM reanalizarea deciziei privind suspendarea, pe perioadă nedeterminată, a rutei aeriene Satu Mare – București, începând cu data de 25 martie 2026 și identificarea unor soluții pentru menținerea conectivității aeriene a județului cu capitala.

TAROM operează în prezent două zboruri săptămânale între Aeroportul Internațional Henri Coandă și Aeroportul Internațional Satu Mare, în zilele de luni și miercuri. În ultimii ani, frecvența curselor a fost redusă progresiv, iar modificările repetate de orar au influențat în mod semnificativ predictibilitatea operării.

Datele statistice indică faptul că, în primele trei trimestre ale anului 2025, au fost operate 142 de zboruri regulate între București și Satu Mare, fiind transportați 6.325 de pasageri. În anul 2024 au fost operate 164 de zboruri, cu un total de 7.630 de pasageri. Gradul mediu de ocupare al aeronavelor ATR 72-600 (72 de locuri) a fost de 63% în 2025 (primele nouă luni) și 65% în 2024. Comparativ, în anul 2019, când ruta beneficia de 8 frecvențe săptămânale, gradul mediu de încărcare a fost de 74,34%, cu un trafic anual de peste 31.000 de pasageri. Totodată, în anul 2024, aeroportul din Satu Mare a înregistrat un trafic total de 94.119 pasageri, o diferență de doar 110 pasageri față de Baia Mare.

Ruta Satu Mare – București este, în prezent, cea mai lungă rută aeriană internă operată de TAROM, aspect care evidențiază în mod clar rolul său strategic în asigurarea coeziunii teritoriale și a conectivității reale între nord-vestul extrem al României și capitală. Pentru județul Satu Mare, această legătură aeriană nu reprezintă doar o opțiune de transport, ci un instrument indispensabil pentru susținerea mediului de afaceri, pentru facilitarea relațiilor instituționale, pentru acces rapid la servicii administrative și economice, precum și pentru menținerea competitivității regiunii în raport cu alte centre urbane.

Aeroportul Internațional Satu Mare are de asemenea o importanță strategică, fiind situat în proximitatea a cinci puncte de trecere a frontierei – patru spre Ungaria și unul spre Ucraina – precum și nivelul semnificativ al investițiilor realizate în ultimii ani în modernizarea infrastructurii aeroportuare, în valoare totală de peste 334 milioane lei, finanțate din fonduri europene, bugetul de stat și bugetul Consiliului Județean Satu Mare.

În absența unei conexiuni aeriene directe și predictibile, timpul de deplasare către București crește semnificativ, cu impact direct asupra investițiilor, mobilității forței de muncă și dezvoltării economice durabile a județului.

„Conectivitatea aeriană a județului Satu Mare cu capitala țării nu reprezintă un privilegiu, ci o necesitate pentru dezvoltarea economică, administrativă și strategică a regiunii. Am solicitat conducerii TAROM reanalizarea acestei decizii și deschiderea unui dialog instituțional real cu autoritățile locale. Comunitatea sătmăreană are nevoie de o legătură aeriană stabilă, predictibilă și adaptată cerințelor actuale cu orare de zbor corespunzătoare nevoilor reale ale sătmărenilor. Ne reafirmăm angajamentul de a susține interesele comunității, în vederea identificării unei soluții echilibrate și sustenabile. Instituția Prefectului va continua toate demersurile legale și instituționale pentru a susține acest obiectiv.” – prefect Altfatter Tamás