PRIMĂVARĂ Târgul Mărțișorului și-a deschis porțile și aduce tradiția în Piața Libertății

Peste 25 de meșteri populari și artizani locali își prezintă creațiile autentice timp de șapte zile, marcând începutul sărbătorilor de primăvară în Satu Mare.

Târgul Mărțișorului și-a deschis porțile în Piața Libertății, oferind vizitatorilor o incursiune în universul meșteșugurilor tradiționale. Evenimentul, organizat de Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural G.M. Zamfirescu, în parteneriat cu Consiliul Județean Satu Mare și Asociația pentru Dezvoltarea Rurală Sătmăreană, aduce în prim-plan creațiile meșterilor locali și frumusețea obiceiurilor de primăvară.

Expoziție de meșteșuguri autentice

Târgul reunește 26 de meșteri populari, artizani și producători locali, care expun o gamă variată de mărțișoare, bijuterii lucrate manual și obiecte artizanale unicat. Vizitatorii pot descoperi mărțișoare confecționate din materiale naturale și cadouri originale, realizate cu migală și pasiune.

Evenimentul este deschis zilnic, între orele 10.00 și 18.00, până în 1 martie, oferind șansa tuturor să întâmpine primăvara în mod autentic, sprijinind tradițiile locale și cumpărând daruri realizate manual.

Mesaj către vizitatori

Întâmpinați sosirea primăverii cu atenție și bucurie, susținând meșteșugul tradițional sătmărean și oferind celor dragi cadouri unice, realizate de meșteri care păstrează vii obiceiurile și frumusețea tradițiilor locale.