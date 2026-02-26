PROBLEMĂ REZOLVATĂ. Zborurile TAROM Satu Mare – București rămân active. Mircea Govor anunță deblocarea situației

Deputatul sătmărean spune că a avut o discuție directă cu conducerea companiei aeriene: „Subiectul este închis”

Ruta aeriană Satu Mare – București nu va mai fi suspendată. Anunțul a fost făcut de deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, care a intervenit direct pentru clarificarea situației după ce compania de stat anunțase suspendarea pe perioadă nedeterminată a zborurilor. Potrivit parlamentarului, în urma unei discuții directe cu directorul companiei TAROM, decizia de suspendare a fost revizuită, iar cursele vor continua conform programului actual.

Intervenție directă la nivelul conducerii TAROM

Deputatul Mircea Govor a explicat că a avut o întâlnire cu directorul companiei aeriene, iar ulterior a primit confirmarea oficială că problema a fost rezolvată.

„Acest subiect e închis. Am avut o întâlnire cu directorul TAROM, iar miercuri, când am aterizat la Satu Mare, m-a sunat că subiectul este închis și lucrurile merg mai departe exact ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. A fost un scurtcircuit, iar totul e bine când se termină cu bine”, a declarat Mircea Govor.

Mesajul transmis este unul clar: legătura aeriană dintre Satu Mare și capitală rămâne funcțională, iar incertitudinea din ultimele zile a fost eliminată.

Două curse săptămânale, menținute în program

În prezent, TAROM operează două zboruri pe săptămână între Satu Mare și București, în fiecare luni și miercuri. Ruta este considerată esențială atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru cetățenii care au nevoie de conexiuni rapide cu capitala.

Anunțul inițial privind suspendarea pe termen nedeterminat a zborurilor de pe Aeroportul Internațional Satu Mare a generat îngrijorare în rândul pasagerilor și al autorităților locale, existând temeri legate de izolarea județului din punct de vedere al conectivității aeriene.

Urmează discuții pentru dezvoltarea rutei

Potrivit deputatului, demersurile nu se opresc aici. În perioada următoare va avea loc o întâlnire între reprezentanții TAROM și conducerea Consiliului Județean Satu Mare, în care se vor discuta nu doar menținerea cursei actuale, ci și posibilități de dezvoltare pe viitor.

Obiectivul este consolidarea conectivității aeriene a județului și identificarea unor soluții sustenabile care să asigure stabilitatea și predictibilitatea zborurilor.

Prin intervenția sa directă, Mircea Govor transmite un semnal de implicare în chestiuni care țin de infrastructura strategică a județului, iar menținerea rutei Satu Mare – București reprezintă, în acest moment, o veste esențială pentru comunitate și pentru mediul economic local.