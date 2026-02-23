Programul Trupei Mihai Raicu în luna martie

Luna martie aduce la Teatrul de Nord spectacolele preferate ale publicului și încă două spectacole invitate.

Trupa Mihai Raicu începe luna cu participarea în cadrul MaFeszt 2026 – festivalul itinerant al Asociației Teatrale Maszin, organizat în acest an de Trupa Harag György. Secția română a Teatrului de Nord va fi prezentă în cadrul festivalului cu DRAGOSTEA CELOR TREI PORTOCALE, în regia lui Ovidiu Caița, pe 1 martie de la ora 19:30, dar și cu RENT-A-FAMILY.SRL, în regia Dianei Dragoș, pe 2 martie de la ora 17.

Programul trupei continuă cu NUNTA DE ARGINT (Diatribă de dragoste împotriva unui bărbat așezat) de Gabriel Garcia Márquez, spectacol în regia lui Andrei Mihalache, care o are în centru pe actrița Carmen Frățilă. Povestea protagonistei lui Márquez este o revizitare a unei vieți pline de iubire. Însă iubirea nu e întotdeauna una sănătoasă sau una lipsită de dureri. Aflăm împreună ce înseamnă o viață întreagă trăită împreună cu un alt om duminică, 8 martie, de la ora 19.

PROFESORUL DE FRANCEZĂ se va juca în abonamentele elevilor de gimnaziu, pe 11, 12 și 17 martie, de la orele 17. Comedia a fost prima oară pusă în scenă în 2013, iar de atunci a fost revizitată și reactualizată de mai multe ori de către Andrei Mihalache, regizorul acesteia, datorită succesului înregistrat la public. PROFESORUL DE FRANCEZĂ ne învață de fapt despre prima iubire, aceea pură și timidă, din timpul celor mai frumoși ani: ai adolescenței.

Mijlocul lunii ne aduce un nou SPECTACOL IMPROVIZAT alături de îndrăgiții membri ai trupei ImproȘtim. Spectacolul, care în octombrie 2025 a sărbătorit 10 ani, este același ca întotdeauna, și totuși mereu diferit: improvizatorii propun publicului o serie de jocuri pentru a crea împreună situații care mai de care mai amuzante, neașteptate, absurde ori ciudate, totul pentru o seară de voie bună la teatru. ImproȘtim își așteaptă partenerii de joacă duminică 15 martie, de la ora 19, la Sala Studio.

Tot în cadrul abonamentelor pentru elevi, de data aceasta pentru cei de liceu, se joacă miercuri 18 martie, de la ora 17, DRAGOSTEA CELOR TREI PORTOCALE. Spectacolul semnat de Ovidiu Caița îmbină mai multe genuri de teatru, de la cel documentar la cel absurd, la momente de coregrafie și cântec live, pentru a spune un basm mai… diferit. Vom avea prinți și regi, vrăjitoare și probe de trecut, însă totul se întâmplă pentru a readuce râsul într-un regat mult prea serios, pentru a relaxa seriozitatea care pune stăpânire pe noi odată ce devenim adulți.

Finalul lunii aduce alte două spectacole invitate pe scena sătmăreană, așa cum publicul e deja obișnuit. De data aceasta este vorba despre SCLAVI (CU FINAL RESCRIS), în regia lui Dragoș Mușoiu și ÎNAINTE DE POTOP sau NOI SĂ FIM SĂNĂTOȘI, în regia lui Alex Ianăși (care semnează și următoarea premieră la Sala Studio a Trupei Mihai Raicu) ambele produse de către Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad.

Nu putem să trecem cu vederea și invitația prietenilor de la Teatrul „Regina Maria” Oradea, care vor găzdui în data de 24 martie spectacolul NUNTĂ ÎN OAȘ.

Mai multe detalii despre întreaga activitate a Trupei Mihai Raicu puteți găsi pe rețelele sociale, pe site-ul www.mihairaicu.ro sau pe biletmaster.ro.