PROPRIETATE Prefectul Altfatter Tamás a condus ședința Comisiei județene pentru terenuri în Satu Mare

Dezbateri privind validarea, corectarea și recunoașterea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor

Prefectul Altfatter Tamás a condus miercuri, 18.02.2026, ședința Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din județul Satu Mare. Evenimentul a avut ca scop analizarea și soluționarea propunerilor venite din partea comisiilor locale de fond funciar, în conformitate cu legislația fondului funciar și procesul de restituire a proprietăților către cetățeni.

Propuneri privind validarea și recunoașterea drepturilor de proprietate

În cadrul ședinței s-au discutat 14 propuneri ale comisiilor locale de fond funciar privind validarea, invalidarea sau recunoașterea dreptului de proprietate. Comisiile locale care au depus documentații în acest sens sunt: Terebești, Carei, Livada, Odoreu, Micula, Dorolț, Tarna Mare, Beltiug, Moftin, Săcășeni, Certeze, Tășnad și Orașu Nou.

Aceste analize permit clarificarea situației juridice a terenurilor și asigură respectarea drepturilor cetățenilor conform legislației în vigoare.

Propuneri privind corectarea, modificarea sau anularea titlurilor de proprietate

De asemenea, au fost dezbătute 19 propuneri ale comisiilor locale referitoare la corectarea, modificarea sau anularea unor titluri de proprietate. Printre acestea se numără solicitările Comisiilor locale din Ardud, Beltiug, Berveni, Bogdand, Căpleni, Dorolț, Homoroade, Moftin, Porumbești, Săcășeni, Santău, Tășnad, Vetiș și Bixad.

Astfel de măsuri au rolul de a corecta erorile existente în documentația cadastrală și de a asigura siguranța juridică a proprietăților.

Rolul Comisiei județene

Ședințele Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Satu Mare se desfășoară pentru a soluționa, în limita competențelor legale, cererile cetățenilor și pentru a aplica corect prevederile legislației fondului funciar. Activitatea comisiei contribuie la reglementarea clară a dreptului de proprietate și la consolidarea unui proces transparent de restituire a terenurilor.