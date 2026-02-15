PROTESTE. Revoltă la Socond: localnicii ies în stradă împotriva comasării impuse de deputatul Adrian Cozma

Protest în fața Primăriei din Socond după anunțul privind unirea cu Beltiug. Localnicii acuză lipsa consultării și se tem că vor deveni „anexă administrativă” în noua formulă propusă de deputatul PNL Adrian Cozma.

Mai multe persoane au ieșit în stradă duminică, 15 februarie 2026, în fața Primăriei Comunei Socond, după anunțul privind intenția de comasare cu Beltiug. Protestul a fost declanșat de proiectul de unificare administrativ-teritorială promovat de deputatul PNL de Satu Mare, Adrian Cozma, care prevede mutarea viitoarei primării la Beltiug și reorganizarea completă a administrației locale. Pentru mulți dintre locuitorii din Socond, inițiativa nu reprezintă o reformă, ci o decizie grăbită, impusă de sus în jos, fără o consultare reală a comunității.

Strada, prima formă de răspuns

Oamenii s-au adunat în centrul localității pentru a-și exprima nemulțumirea față de proiect. Mesajul lor a fost clar: nu acceptă să fie puși în fața faptului împlinit.

„Nu este normal să fim obligați să mergem la Beltiug pentru orice act sau problemă. Pentru bătrâni și pentru cei fără mașină va fi foarte greu. Ne vor marginaliza și nu vom mai conta în deciziile Consiliului Local, care va fi la Beltiug”, au declarat mai mulți localnici.

Temerile sunt legate nu doar de distanța fizică până la noul sediu al administrației, ci și de pierderea influenței în procesul decizional. În noua formulă, spun protestatarii, Socond riscă să devină o periferie administrativă, cu investiții direcționate prioritar spre cealaltă localitate.

O „eficientizare” contestată

În cursul acestei săptămâni, deputatul Adrian Cozma a prezentat unificarea drept un pas important pentru reducerea cheltuielilor administrative și eficientizarea resurselor publice. Potrivit edililor, noua comună ar urma să poarte numele Beltiug, iar administrația locală să funcționeze acolo.

Argumentul financiar este susținut de primarul din Socond, Nicolae Cornea Mare, care a explicat că administrația locală nu se poate autosusține, diferența dintre venituri și cheltuieli fiind de aproximativ 8 milioane de lei anual.

Totuși, pentru localnici, cifrele nu justifică sacrificarea autonomiei și mutarea centrului administrativ. Ei acuză faptul că soluția propusă de deputatul liberal ignoră impactul social și comunitar al unei asemenea decizii.

Fără concedieri, dar cu pierderi de reprezentare

Autoritățile au transmis că niciun funcționar nu își va pierde locul de muncă, iar restructurările ar urma să vizeze doar funcțiile politice – un post de primar și un consiliu local. Noua primărie ar funcționa cu toți cei 29 de angajați din cele două comune.

Cu toate acestea, oamenii din Socond se tem că pierderea propriului consiliu local și a primarului ales direct de comunitate va însemna diminuarea reprezentării și a influenței în deciziile care îi privesc direct.

„Vrem să fim întrebați, nu puși în fața faptului împlinit. Este viitorul nostru și al copiilor noștri”, au transmis protestatarii.

Referendum anunțat, neîncredere persistentă

Edilii au anunțat că procedurile de unificare vor continua, iar decizia finală va fi supusă unui referendum local. Însă, în lipsa unor consultări transparente și a unor garanții clare privind menținerea serviciilor administrative în Socond, încrederea este deja erodată.

Pentru mulți localnici, modul în care deputatul Adrian Cozma a lansat public ideea comasării a alimentat percepția unei decizii politice luate în grabă, fără o dezbatere reală în comunitate.

Protestatarii spun că vor continua acțiunile de stradă dacă proiectul va merge mai departe în aceeași manieră. Iar ceea ce a fost prezentat drept o simplă măsură de „eficientizare administrativă” riscă să se transforme într-un conflict deschis între comunitate și inițiatorii săi.