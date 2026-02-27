Raportul de activitate al Instituției Prefectului pe anul 2025, prezentat în Colegiul Prefectural

Altfatter Tamás Astăzi, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, prefectula prezentat Raportul de evaluare a activității desfășurate de Instituția Prefectului Județul Satu Mare în anul 2025. De asemenea, a fost adoptată Hotărârea nr. 2 a Colegiului Prefectural pentru aprobarea Programului de dezvoltare economică și socială a județului Satu Mare pe anul 2026.

Cele 2 documente pot fi descărcate aici:

” Anul 2025 a fost un an al rigorii administrative, al intervenției ferme pentru respectarea legii și al consolidării capacității instituționale la nivelul județului.

Una dintre principalele atribuții ale prefectului, ca reprezentant al Guvernului în teritoriu, este verificarea legalității actelor administrative. În anul 2025, la nivelul județului Satu Mare au fost emise și adoptate 21.526 de acte administrative, dintre care 19.401 au fost supuse controlului de legalitate. Pentru 33 de acte administrative a fost declanșată procedura prealabilă, iar 6 acte au fost atacate în contencios administrativ. Aceste cifre demonstrează o activitate susținută, permanentă, de prevenire a erorilor administrative și de protejare a interesului public, prin recomandări de revocare, modificare sau completare a actelor nelegale. În paralel, am continuat activitatea de îndrumare a primarilor și secretarilor unităților administrativ-teritoriale, prin instruiri periodice, circulare și consultanță juridică, pentru a preveni apariția litigiilor și a disfuncționalităților administrative.

În ceea ce privește monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, am emis avize privind execuțiile bugetare și proiectele de buget, asigurând astfel o supraveghere riguroasă a modului în care sunt utilizate fondurile publice. Totodată, am pus accent pe modernizare și digitalizare, prin modernizarea infrastructurii IT și a serviciilor online, creșterea transparenței și utilizarea eficientă a platformelor de comunicare publică, cu o creștere semnificativă a vizibilității activității instituției, pași concreți către o administrație mai eficientă, mai accesibilă și mai orientată către cetățean.

Anul 2025 a adus și provocări importante în domeniul situațiilor de urgență. Gestionarea situațiilor de urgență s-a realizat prin reacție rapidă și coordonare instituțională. Au fost emise 9 ordine ale prefectului pe linia gestionării situațiilor de urgență și au fost aprobate planuri esențiale pentru prevenirea și combaterea fenomenelor meteorologice periculoase, gestionarea secetei și a temperaturilor extreme, intervenția în sezonul rece, analiza și acoperirea riscurilor la nivel județean.

În urma fenomenelor meteo nefavorabile, au fost constituite comisii pentru evaluarea pagubelor în agricultură, fiind constatate și documentate mii de hectare afectate de secetă, îngheț și grindină. În paralel, Centrul Local de Combatere a Bolilor a avut o activitate intensă în gestionarea focarelor de pestă porcină africană, rabie și în prevenirea febrei aftoase. Toate aceste intervenții au avut la bază coordonarea interinstituțională, decizia promptă și comunicarea permanentă cu autoritățile locale și cetățenii.

Un obiectiv strategic important în 2025 a fost susținerea investițiilor și atragerea fondurilor europene. Instituția Prefectului este partener în proiecte de consolidare a capacității administrative și a implementat investiția privind realizarea unui sistem de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum, finanțat prin Fondul de Modernizare. De asemenea, prin monitorizarea serviciilor deconcentrate și participarea la proiecte regionale, am sprijinit accesarea fondurilor europene în domenii precum infrastructură, energie, mediu și servicii publice.