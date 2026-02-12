Școala din Lazuri, modernizată prin PNRR cu peste 939.000 de lei

Comuna Lazuri anunță finalizarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar din Comuna Lazuri”, cod proiect F-PNRR-Dotari-2023-4890, implementat în perioada 13.09.2023 – 31.12.2025. Proiectul a fost realizat cu sprijin financiar nerambursabil, având o valoare totală de 939.159,90 lei, sumă finanțată integral din fonduri nerambursabile. Investiția a vizat îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de desfășurare a actului educațional prin dotarea unității de învățământ cu mobilier școlar modern, materiale didactice adaptate curriculumului actual și echipamente digitale performante. Prin implementarea proiectului au fost create spații educaționale moderne, sigure și funcționale, care sprijină metodele interactive de predare și învățare. Noile dotări contribuie la creșterea calității procesului educațional, la dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și cadrelor didactice, precum și la reducerea decalajelor dintre mediul rural și urban în ceea ce privește accesul la resurse educaționale moderne. Impactul proiectului se reflectă în îmbunătățirea mediului de învățare, creșterea atractivității actului educațional și consolidarea infrastructurii școlare locale. Investiția susține dezvoltarea durabilă a comunității prin asigurarea unor condiții optime pentru formarea generațiilor viitoare și prin crearea unui cadru educațional adaptat cerințelor actuale ale societății digitale. Implementarea proiectului s-a realizat cu respectarea cerințelor contractului de finanțare și a legislației în vigoare, toate activitățile fiind finalizate conform graficului stabilit.