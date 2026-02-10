Sculptorul Vasile Dragoș, aniversat la împlinirea a 68 de ani

Sculptorul Vasile Dragoș, originar din localitatea Turț-Băi, împlinește astăzi, 10 februarie, 68 de ani.

Născut în anul 1958, Vasile Dragoș și-a petrecut copilăria în localitatea natală, iar din anul 1973 s-a stabilit la Satu Mare, unde și-a consolidat parcursul artistic. Pasiunea pentru sculptura în lemn s-a manifestat încă din copilărie, devenind în timp principalul său mijloc de expresie artistică.

Din anul 2009, artistul este membru al Asociației Artiștilor Plastici Satu Mare. În creația sa, Vasile Dragoș nu s-a limitat exclusiv la lemn, explorând și alte materiale precum piatra sau osul, adaptându-și tehnica în funcție de tematica abordată.

De-a lungul anilor, a participat alături de colegii săi la numeroase expoziții locale, naționale și internaționale, activitatea sa artistică fiind recompensată cu mai multe premii.

Cu prilejul aniversării, Biblioteca Județeană Satu Mare îi transmite artistului urări de sănătate, inspirație și un sincer „La mulți ani!”.