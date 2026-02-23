Seară de gală cu „perlele” operetei maghiare la Carei și Satu Mare

Iubitorii muzicii de calitate sunt invitați la un periplu nostalgic prin universul operetei, în cadrul spectacolului extraordinar „Hol az a nyár?” (Unde-i vara?). Protagoniștii serii vor fi doi artiști de renume internațional: soprana Krisztina Szeredy, distinsă cu Crucea de Merit a Ungariei, și celebrul tenor Győző Leblanc, o legendă a Operei de Stat din Budapesta.

Programul evenimentelor:

  • Sâmbătă, 28 martie 2026, ora 18:00 – Teatrul Municipal din Carei;
  • Duminică, 29 martie 2026, ora 18:00 – Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti”, Satu Mare.

Spectacolul, structurat în două părți, promite o atmosferă plină de energie și umor, unde publicul va putea fredona hituri nemuritoare și cântece populare maghiare. Experiența va fi completată de prezența scenică impecabilă a artiștilor și de spectaculoasele costume tradiționale.

Detalii despre bilete:

Pentru spectacolul din Carei, biletele pot fi achiziționate de la casa de bilete a Teatrului Municipal, la prețul de 80 de lei.

