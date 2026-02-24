Seară Italiană de Neuitat la Street Pub

Te-ai gândit vreodată cum ar fi să te trezești în inima Italiei fără să părăsești orașul? La Street Pub, Strada Decebal nr. 5, te invităm să trăiești o experiență italiană completă, unde muzica live, vinurile fine și cocktailurile rafinate se împletesc într-un cadru cald și elegant.

🎻 Kozma Mate la vioară și 🎹 Kozma Dorka la pian creează coloana sonoră perfectă – fie că vrei o seară romantică, fie o ieșire memorabilă cu prietenii.

🍷 Vinuri selecte – de la roșii bogate și intense, la albe proaspete, aromate, ce te poartă direct în inima Toscanei.

🥂 Prosecco spumant – pentru toasturi elegante și momente pline de bucurie.

🍹 Cocktailuri autentice – Negroni, Aperol Spritz sau creațiile speciale ale barului nostru, pentru un adevărat vibe mediteranean.

✨ Bonus delicios: La o consumație de minim 200 lei, primești din partea casei un platou de mezeluri gourmet, acompaniamentul perfect pentru vin și muzică.

📞 Rezervă-ți locul: 0778 701 907 sau prin mesaj – doar 80 de locuri disponibile!

Lasă-te purtat de arome, sunete și lumini ambientale și transformă o seară obișnuită într-o călătorie italiană de neuitat.