Set de măsuri împotriva gripei aviare la Satu Mare

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, prin Serviciul Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală recomandă:
– Aplicarea de măsuri suplimentare de biosecuritate la nivelul gospodăriilor populației în vederea reducerii riscului contactului între păsările domestice și sălbatice;
– Dispunerea de măsuri de obligativitate pentru menținerea păsărilor în gospodărie, fără să aibă acces în afara ei;
– Interzicerea accesului păsărilor domestice la luciul de apă;
– Hrănirea păsărilor în spații închise sau acoperite la care nu au acces păsările sălbatice;
– Depozitarea furajului folosit în spații închise, evitându-se accesul păsărilor sălbatice la acesta;
– Evitarea intrării mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor domestice;
– Atenție sporită asupra riscurilor introducerii și difuzării bolii de către vânători;
– Monitorizarea foarte atentă a stării de sănătate a păsărilor și notificarea în regim de urgență a medicului veterinar concesionar și a DSVSA Satu Mare în cazul oricărei modificări apărute în statusul de sănătate.