Set de măsuri împotriva gripei aviare la Satu Mare

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, prin Serviciul Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală recomandă:

– Aplicarea de măsuri suplimentare de biosecuritate la nivelul gospodăriilor populației în vederea reducerii riscului contactului între păsările domestice și sălbatice;

– Dispunerea de măsuri de obligativitate pentru menținerea păsărilor în gospodărie, fără să aibă acces în afara ei;

– Interzicerea accesului păsărilor domestice la luciul de apă;

– Hrănirea păsărilor în spații închise sau acoperite la care nu au acces păsările sălbatice;

– Depozitarea furajului folosit în spații închise, evitându-se accesul păsărilor sălbatice la acesta;

– Evitarea intrării mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor domestice;

– Atenție sporită asupra riscurilor introducerii și difuzării bolii de către vânători;

– Monitorizarea foarte atentă a stării de sănătate a păsărilor și notificarea în regim de urgență a medicului veterinar concesionar și a DSVSA Satu Mare în cazul oricărei modificări apărute în statusul de sănătate.