Siguranța cetățenilor,  prioritatea polițiștilor sătmăreni

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat în perioada 13-15 februarie a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică în județ, aplicând peste 170 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 85.000 de lei.

Totodată, polițiștii sătmăreni au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier în județ, aplicând peste 550 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 200.000 de lei.

De asemenea, a fost luată măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce în cazul a 26 de conducători de autoturisme, fiind reținute și 16 certificate de înmatriculare ale autoturismelor.

La 70 de ani a fost prins la volan fără permis de conducere

La data de 13 februarie a.c., în jurul orelor 17:00, polițiștii din cadrul Secției Poliție Rurală Negrești-Oaș, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Drumul Județean 109L, din localitatea Trip, au oprit un ansamblu de vehicule format din cap tractor și remorcă, condus de un bărbat de 70 de ani, din localitatea Bixad.

În urma verificărilor efectuate polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Totodată, polițiștii au constatat faptul că remorca nu figurează ca fiind înmatriculată sau înregistrată.

De asemenea, bărbatul transporta cantitatea de 4,12 metri cubi de material lemnos, pentru care nu a putut prezenta documentele de proveniență aferente, fapt pentru care a fost sancționat conform Legii nr. 171/2010, fiind dispusă măsura confiscării materialului lemnos.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.