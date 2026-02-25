SIGURANȚĂ Săptămâna Protecției Civile la Satu Mare: exerciții, instruiri și „Miercurea Alarmelor” pentru testarea sistemelor de intervenție

ISU Satu Mare desfășoară, în perioada 26 februarie – 4 martie, activități dedicate pregătirii populației și instituțiilor pentru situații de urgență

În perioada 26 februarie – 4 martie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare marchează Săptămâna Protecției Civile printr-o serie de activități menite să crească gradul de informare, pregătire și conștientizare a populației privind comportamentul adecvat în situații de urgență.

Acțiunile sunt organizate de Serviciul Inspecție de Prevenire, Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, împreună cu Detașamentele de Pompieri Satu Mare și Carei.

Exerciții în școli și spitale

În cadrul programului au fost organizate:

4 exerciții de evacuare în unități de învățământ din municipiile Satu Mare și Carei;

3 exerciții de evacuare a personalului medical și auxiliar la: Spitalul Județean de Urgență Satu Mare Spitalul Municipal Carei Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare



Scopul activităților este verificarea modului de aplicare a planurilor de evacuare, antrenarea personalului și a elevilor, precum și consolidarea cooperării între instituții.

Informare preventivă în zone comerciale

În weekend, sâmbătă și duminică, de la ora 11:00, vor avea loc activități de informare și instruire practică privind acordarea primului ajutor și comportamentul în situații de urgență, la:

Shopping City Satu Mare

Galeria Auchan Satu Mare

Specialiștii ISU și voluntarii vor prezenta:

tehnici de prim ajutor;

măsuri de prevenire a incendiilor;

modalități de pregătire pentru diferite tipuri de risc.

Cetățenii sunt încurajați să acceseze platforma www.fiipregatit.ro și aplicația Departamentului pentru Situații de Urgență pentru informații actualizate și ghiduri utile.

Exerciții la operatori economici și la aeroport

În această perioadă au loc și exerciții de evacuare și adăpostire la operatori economici din județ, pentru testarea planurilor de intervenție.

Un exercițiu complex s-a desfășurat la adăpostul de protecție civilă din incinta Aeroportul Internațional Satu Mare, cu participarea:

ISU Satu Mare

SPSU Aeroportul Internațional Satu Mare

personalului administrativ aflat în program

Au fost simulate:

prealarmarea populației în cazul unui atac aerian;

aplicarea măsurilor de adăpostire;

gestionarea persoanelor adăpostite și instruirea acestora.

Exercițiul a urmărit verificarea fluxurilor de alarmare, a timpilor de reacție și a coordonării interinstituționale.

„Miercurea Alarmelor” – exercițiu național

În data de 4 martie, între orele 10:00 – 11:00, va avea loc exercițiul național „Miercurea Alarmelor”. Sirenele de alarmare publică vor fi acționate pentru verificarea sistemelor de înștiințare și avertizare.

Autoritățile precizează că populația nu trebuie să intre în panică, semnalele având caracter exclusiv de exercițiu.

Porți deschise pentru comunitate

Cu ocazia Săptămânii Protecției Civile este organizată și „Săptămâna Porților Deschise”, iar sătmărenii sunt invitați să viziteze subunitățile de pompieri din județ pentru a cunoaște tehnica de intervenție și modul de acțiune al salvatorilor.

Prin aceste activități, ISU Satu Mare își reafirmă angajamentul față de siguranța comunității și subliniază importanța pregătirii preventive ca element esențial în reducerea riscurilor și protejarea vieții.